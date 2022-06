Novara Dance Experience 2022/ Appuntamento dal 21 al 25 giugno: ricco parterre

La quarta imperdibile edizione del Novara Dance Experience torna al Teatro Coccia dal 21 al 25 giugno 2022, in cinque intense giornate all’insegna dell’eccellenza per celebrare la Danza con la partecipazione dei grandi protagonisti della scena nazionale ed internazionale. Il Novara Dance Experience è realizzato in collaborazione con il Comune di Novara, in co-produzione con il Teatro Coccia a favore della LILT Novara Onlus, la lega italiana per la lotta contro i tumori.

Un appuntamento attesissimo, presentato così dal direttore artistico Francesco Borelli: “In questa quarta edizione, l’obiettivo rimane quello di distinguerci con un evento di eccellenza e qualità. Come ogni anno, abbiamo alzato l’asticella, con la determinazione e la dedizione che i ballerini conoscono bene. La giuria sarà ancor più internazionale con e per la voglia di volersi confrontare a livelli sempre più alti, ampliando le vedute, con l’obiettivo di dare ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova e in evidenza, con i più grandi della danza”.

Novara Dance Experience 2022, tutto pronto per la quarta edizione

Il Novara Dance Experience prevede differenti fasi: dai concorsi alle open class, fino al gran galà di chiusura. I concorsi sono in programma il 21 e il 22 giugno con una distinzione tra danza moderna e danza contemporanea, danza classica e danze di carattere e due differenti giurie. La Signora Anna Maria Prina, già Direttrice della scuola di ballo del Teatro alla Scala, presiederà in quanto madrina del concorso, le giurie di danza classica e di danza moderna. Giuria danza moderna e danza contemporanea – 21 giugno – Renato Zanella, Direttore artistico del Balletto Nazionale Sloveno di Lubiana, Mauro Astolfi, Direttore artistico della Spellbound Contemporary Ballet e coreografo internazionale, Emilio Calcagno, Direttore Pole Danse Opéra Grand Avignon, Sveva Berti, Direttrice della compagnia Aterballetto, Fabrizio Monteverde, Coreografo di fama internazionale, Richard Wherlock, Direttore Ballett Basel. Giuria danza classica e danze di carattere – 22 giugno – Laura Comi, Direttrice della scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Marc Ribaud, Ballet Master dello Stuttgard Ballet, Ovidiu Dragoman, Direttore generale Sibiu Ballet Theatre, Jan Broeckx, Direttore Accademia di Monaco di Baviera, Michele Politi, Maître de Ballet e Professore di danza, Marta Bustamante, Direttrice dello Jove Ballet de Catalunya.

Dal 23 al 25 giugno si terranno una serie di masterclass, attesi grandi ospiti: da Laura Comi a Marc Ribaud, passando per Mauro Astolfi e Fabrizio Monteverde, fino a Fabrizio Mainini. Il gran galà di chiusura è in programma il 25 giugno 2022 alle ore 21.00 al Teatro Coccia, ecco alcuni dei protagonisti della serata: Lucia Lacarra, Matthew Golding, Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Mauro Astolfi, Martina Arduino e Marco Agostino primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Kristina Grigorova alcuni dei giurati dei concorsi e moltissimi altri. Camilla Cerulli e Rinaldo Venuti, solisti del Teatro alla Scala, si esibiranno su Con/Tatto coreografia del Maestro Kristian Cellini creata appositamente per la serata e Giuliana Mele e Maria Cossu della Compagnia Spellbound Contemporary Ballet danzeranno su una creazione del Maestro Mauro Astolfi in prima nazionale. Durante la serata di Gala verranno consegnati dei premi alla carriera, uno dei quali ad Amedeo Amodio, coreografo di fama internazionale e a Oriella Dorella, étoile del Teatro alla Scala di Milano.











