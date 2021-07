Nove lune e mezza/ Video, su Canale 5 il film con Claudia Gerini (oggi, 15 luglio)

Nove lune e mezza sarà trasmesso in prima serata da Canale 5 oggi, 15 luglio 2021, con inizio alle 21.30. Nel cast la protagonista scelta dalla produzione è stata Claudia Gerini, ottima nel suo ruolo, un’attrice nata nel cinema comico al fianco di Carlo Verdone, da ricordare per ‘Sono pazzo di Iris Blond’ e ‘Viaggi di nozze’, cresciuta man mano anche nel cinema brillante e impegnato. In questo filone la ricordiamo in ‘Sotto il sole della Toscana (Under the Tuscan Sun)’ o ‘La passione di Cristo (The Passion of the Christ)’ con la regia di Mel Gibson, produzione nella quale interpreta il ruolo della moglie di Ponzio Pilato. Nel film proposto in prima serata da Canale 5, al fianco di Claudia Gerini, il comico romano Lillo, a suo agio anche senza Greg, con il quale forma da anni una coppia comica inossidabile, Paola Tiziana Cruciani e Giorgio Pasotti.

Nove lune e mezza, la trama del film

Ora è il momento della trama di Nove lune e mezza. Livia e Tina sono sorelle: la prima è violoncellista ed è fidanzata con Fabio, osteopata, mentre Tina è vigile urbano in una relazione abbastanza stabile con Gianni, un collega. Il tema del film è quello del cosiddetto ‘utero in affitto’, in quanto che Livia, perfettamente in grado di procreare, si presta alla sorella come madre surrogata perché Tina non riesce e non può avere figli suoi. Livia non ha problemi in tal senso, anche perché non ha mai espresso nessun desiderio di maternità di un figlio suo, quindi, per la durata di nove luna e mezza, il tempo classico di una procreazione regolare, la sorella violoncellista dovrà nascondere la gravidanza, il pancione, le nausee, la crescita del seno, mentre Tina, al contrario, dovrà simulare con maestria i sintomi e i mutamenti fisici di una gravidanza che non le appartiene. Questo è il patto tra le due sorelle in accordo con il ginecologo: per il mondo Tina è incinta, Livia no, la verità la conoscono solamente loro e in questo nasceranno le situazioni che condurranno al termine del film in sala parto… ma questo è da svelare, soprattutto nel modo rocambolesco!

