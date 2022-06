Novella 2000 party night/ Domani presenta il tour Roberto Alessi: tutte le tappe

Novella 2000 in tour. L’ultracentenario magazine di cronaca rosa parte per un viaggio in giro per l’Italia con cui celebrare personaggi dello spettacolo, fotografi e soprattutto i lettori che hanno reso grande questo settimanale. Anche loro saranno protagonisti: verranno immortalati ad ogni tappa e si ritroveranno poi sul magazine che abitualmente leggono. I dettagli del tour Novella 2000 verranno forniti in occasione della presentazione ufficiale, un evento esclusivo come lo stesso tour organizzato dal settimanale diretto da Roberto Alessi.

Domani, giovedì 30 giugno 2022, si terrà alle ore 18:30 la conferenza stampa di apertura con la presenza del direttore di Novella 2000. L’appuntamento è previsto presso Odontoaeshetics, a Basiglio, Residenza Solco 1251/52. E sarà l’occasione per svelare i retroscena e le tappe che si trasformeranno sostanzialmente in feste uniche e indimenticabili, dal forte impatto mediatico, quello che Novella 2000 sa regalare praticamente da sempre.

NOVELLA 2000, LE TAPPE CONFERMATE DEL TOUR

Dopo la presentazione prenderà ufficialmente il via il tour Novella 2000, cominciando con le tappe che sono state già confermate. Il 16 luglio alle ore 13:00 a Le Gall, a Porto San Giorgio (FM), e più precisamente su Lungomare Gramsci 2. Invece il 22 luglio l’appuntamento si terrà a Villa Renoir, in via delle Robinie s/n Cerro Maggiore (MI), alle ore 20. Ci sarà anche una esclusiva cena in acqua.

A promuovere tutte le tappe è la clinica odontoiatrica Odontoaesthetics, riservata e tecnologicamente all’avanguardia. Si tratta di una clinica che si prende cura della salute e della bellezza dei sorrisi dei propri clienti. Il centro, che può vantare una struttura unica e rivoluzionaria nel proprio genere, si trova nell’oasi verde di Milano 3, quindi può contare sulla pace e riservatezza, pur restando a pochi passi dal centro di Milano. I locali che vogliono ospitare il “Novella 2000 party night” possono prenotare una tappa del tour scrivendo a info@starsmanagement.it

