Novella 2000 Virgo Tv Award/ Quarta edizione dedicata a Silvio Berlusconi: premi serata evento 3 luglio

Beppe Convertini e Iva Zanicchi tornano alla conduzione di Novella 2000 Virgo Tv Award, la serata più esclusiva della televisione italiana. La quarta edizione, che è in programma a Legnano, sarà ospitata dalla splendida location di Villa Renoir. Inizialmente fissata al 14 giugno, la serata è stata rinviata a lunedì 3 luglio. Un rinvio deciso in seguito alla morte di Silvio Berlusconi. Dunque, si è scelto di posticipare Novella 2000 Virgo Tv Award rispettosamente, per osservare il lutto in memoria di un personaggio chiave non solo dal punto di vista politico, ma anche per l’importanza che ha rivestito nell’ambito della televisione italiana tramite la sua azienda Mediaset, che ha elevato il panorama mediatico in maniera sostanziale, trasformando il settore e lasciando un segno indelebile.

Per tutti questi motivi l’edizione di quest’anno del Novella 2000 Virgo Tv Award sarà dedicata proprio a Silvio Berlusconi. L’evento, ideato da Paolo Chiparo della tv press Star’s Management, è giunto alla sua quarta edizione con cadenza biennale. Il red carpet si apre alle ore 20:00, quando inizieranno a sfilare tutti i volti noti del piccolo schermo e tante celebrities, tra premiati e ospiti.

NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD: PREMI A PROGRAMMI, PERSONAGGI E IMPRENDITORI

A ritirare l’ambito premio diversi programmi televisivi molto amati dal grande pubblico, come il talent vip di Rai 1 “Tale e Quale Show“, il tg satirico per antonomasia “Striscia la Notizia” di Canale 5 e il programma più amato da coloro che posseggono amici a quattro zampe, “Dalla parte degli animali“. Premiati anche “Ballando con le Stelle“, “Porta a Porta“, “Uno Mattina in Famiglia” e tanti altri programmi tv molto seguiti, come “Domenica In“, “Verissimo” e “Storie italiane“.

Ma Novella 2000 Virgo Tv Award, appuntamento che non può fare a meno della partecipazione del Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, assegna anche alcuni premi alla carriera a personaggi che hanno dato un contributo importante alla storia della tv, della musica e del cinema, come Paolo Liguori, Remo Girone, Eleonora Giorgi, Maurizio Mattioli, Amadeus, Bruno Vespa e tanti altri. Sui premi pesano anche le scelte dei lettori della testata, che è durata quasi due mesi, sia sul sito che sull’edizione cartacea. Ma la redazione di Novella 2000 assegnerà i premi anche a diversi imprenditori e simboli del Made in Italy nel mondo. Il settimanale pubblicherà poi tutte le immagini della splendida serata, che si preannuncia ricca di emozioni.

NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD EVENTO ANCHE SOCIAL

Novella 2000 Virgo Fund Tv Award è resa possibile grazie all’aiuto e al sostegno del gruppo elvetico Virgo Fund, dal suo direttore generale dott. Altair D’arcangelo, da Virgo Cosmesi, rappresentato dal direttore artistico Lorenzo Marchetti, dalla Clinica Bressan di Milano e dal suo fondatore Giuseppe Valentini, da Eau De Milano e dal CEO Marco Calabrese, da Villa Renoir gestita da Paolo Renis. L’evento Novella 2000 Virgo Tv Award sarà visibile in diretta streaming su i social di @Novella2000, @villarenoirmilano, @virgo_fund, @Starsmanagment.it e su @Bollicinevip.











