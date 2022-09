Novella Calligaris e Renzo Musumeci Greco/ Lei: “Amore da 8 anni, io dubitavo di lui”

Una delle ex regine del nuoto, Novella Calligaris, e il maestro d’armi Renzo Musumeci Greco, re di spade, fioretti e sciabole, hanno raccontato a “L’Ora Solare”, trasmissione condotta da Paola Saluzzi su “Tv 2000”, l’amore che li lega. Subito è stato chiesto all’uomo come si possa conquistare una campionessa come Novella, ma subito la nuotatrice è intervenuta, dicendo: “Con tanta pazienza, perché io non gli ho dato retta all’inizio. Non ho ceduto al fascino nei primi mesi. Piano piano avevo informazioni su di lui ed erano pessime, perché era un dongiovanni conclamato. Tant’è vero che mio figlio mi disse: ‘Stai attenta, non è affidabile’. Poi, però, dopo un anno siamo andati a vivere insieme. Quindi, siamo insieme da otto anni e abbiamo anche superato il settimo anno”.

Renzo Musumeci Greco ha una Bianchina dentro casa, che rappresenta una delle prime promesse fatte otto anni fa a Novella Calligaris, alla quale disse che sarebbero presto andati a fare un giro con quell’auto: “Ho una Bianchina Spider dentro casa del 1965, color rosa scuro – ha affermato l’uomo –. La macchina non è ancora uscita di casa per vari motivi, per contrattempi vari”.

NOVELLA CALLIGARIS E RENZO MUSUMECI GRECO: “QUANDO È ENTRATA, CASA MIA ERA COME UNA CASERMA”

Quanto ha contribuito Novella Calligaris a rendere ancora più bella e più femminile la casa di Renzo Musumeci Greco? Un quesito a cui ha dovuto rispondere proprio quest’ultimo: “Lei dice che quando è entrata in quell’abitazione, per usare il termine esatto, l’ha presa per una specie di caserma. Una casa proprio da uomo, un po’ piena di cose”.

Novella Calligaris sostiene che fosse una casa fatta apposta per attrarre le ipotetiche donne fidanzate, “ma non è vero, è una casa fatta a immagine della sala di scherma presente al Pantheon. È ovvio che Novella ha ingentilito la casa, nel senso che l’ha resa una vera e propria casa da vivere”.

