Novi Ligure, morto bambino precipitato dal sesto piano/ Bimbo soffriva di autismo

Una tragedia incommensurabile è avvenuta questa mattina a Novi Ligure, in provincia di Alessandria: un bambino di 8 anni mentre pare stesse giocando sul balcone della sua abitazione, è precipitato dal sesto piano ed è morto poco dopo in ospedale per le ferite troppo gravi riportate. La tragica caduta è avvenuta alcuni minuti dopo che lo stesso bimbo assieme alla mamma erano appena rientrati dopo la mattina passata fuori casa: a dare l’allarme alcuni passanti che hanno visto la scena e, pur sotto choc, sono riusciti a chiamare l’ambulanza per tentare l’insperato salvataggio. Secondo quanto apprende il Messaggero, il bimbo soffriva di disturbi della personalità mentre La Stampa afferma che addirittura il piccolo soffrisse di autismo: quello che però non varia è la tragedia e la dinamica avvenuta, poi spiegata dalla stessa madre appena ripresasi dallo choc iniziale con conseguente svenimento.

TRAGEDIA A NOVI LIGURE: BIMBO STAVA GIOCANDO?

Il piccolo ha approfittato di una distrazione della madre, cittadina originaria dell’Ecuador, e si è diretto verso il balcone mentre era intento in un gioco: non si sa ancora per quale motivo e in che modo è riuscito ad arrampicarsi fino purtroppo a precipitare nel vuoto dall’altezza di 6 piani. La corsa disperata verso l’ospedale San Giacomo di Novi Ligure purtroppo non è servita a niente: il bimbo di 8 anni è morto non appena giunto nella struttura sanitaria, nonostante i continui tentativi di rianimazione. La madre è stata ricoverata nello stesso ospedale quando si è resa conto di quanto fosse successo, spiega La Stampa: al momento i carabinieri non sono ancora riusciti a rintracciare il padre, un italiano. La prima chiamata verso il 118 è giunta da una donna che sta passando per strada e si è visto precipitare praticamente davanti il piccolo bimbo.

