Now you see me 2, film del genere azione, thriller, diretto da Jon M. Chu va in onda sugli schermi di Italia 1 il 13 novembre con inizio alle 23.40. Il soggetto della pellicola è firmato da Boaz Yakin, che ha avuto la collaborazione di Ed Solomon, che ne ha curato anche la sceneggiatura, Pete Chiarelli e Edward Ricourt per la parte relativa ai personaggi. Il film fu girato nel 2016 con musiche composte da Brian Tyler e costumi da Anna B. Sheppard.

Del cast fanno parte gli attori Jesse Eisenberg, che interpreta J. Daniel Atlas, Mark Ruffalo, nei panni di Dylan Rhodes, Dave Franco, che interpreta Jack Wilder, Woody Harrelson, nella doppia veste di Merritt e Chase McKinney, Michael Caine che interpreta Arthur Tressler, Morgan Freeman, che presta il volto a Thaddeus Bradley, Daniel Radcliffe nei panni di Walter Mabry, Lizzy Caplan e Jay Chou vche interpretano rispettivamente i personaggi di Lula Mayv e Li. Altri interpreti sono Sanaa Lathan, nei panni dell’agente Natalie Austin, Richard Laing e henry Lloyd-Hughes che interpretano Lionel Shrike e Allen Scott-Frank e David Warshofsky che presta il volto all’agente Cowan.

Now you see me 2, la trama: al centro le vicende dei Quattro Cavalieri

La trama di Now you see me 2 segue le vicende del gruppo dei Quattro Cavalieri, i cui superstiti, un anno dopo aver conquistato il pubblico grazie ai loro spettacoli di magia ed essere riusciti a sfuggire alla cattura da parte dell’FBI sono bin attesa di ricevere istruzioni da parte di una società segreta di maghi, l’Occhio, che li aveva già reclutati in precedenza. Mentre attende istruzioni da parte di parte di Rhodes, Atlas cerca di contattare da sé l’Occhio e questa ricerca lo porta fino ad un tunnel nel quale sente una voce che gli comunica la fine della sua attesa. Dopo essere tornato al suo appartamento Atlas si riunisce agli altri membri del gruppo, e Dylan Rhodes un agente corrotto dell’FBI assegna una missione particolare, quella di denunciare Owen Case, un uomo d’affari corrotto che con un nuovo software sottrae ai propri utenti i propri dati.

Alla squadra si unisce anche Lula May, un’illusionista che rimpiazza Henley Reeves, che ha deciso di non fare più parte del gruppo. Durante una festa organizzata per il lancio del nuovo software i Cavalieri si infiltrano e lo spettacolo viene interrotto a causa delle rivelazioni di un individuo misterioso che rivela che Rhodes è a capo dei Cavalieri e lo obbliga a fuggire, Durante la fuga i Cavalieri vengono catturati e portati da Walter Mabry, il capo di Chase a Macao. Lo stesso Mabry recluta il gruppo dei Cavalieri per tentare di rubare il dispositivo che permette di estrarre i dati e Atlas acconsente e il gruppo ruba il chip scappando dal casinò dove era conservato. Dopo una serie di avventure l’FBI arresta sia Mabry, che Tressler e Chase e Li porta i Cavalieri all’osservatorio di Greenwich dove trovano Bradley, che rivela loro di essere uno dei leader dell’organizzazione dell’Occhio.