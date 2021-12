NOW YOU SEE ME 2/ Su Italia 1 il film sequel de I maghi del crimine

Now You See Me 2 è il seguito del film chiamato Now You See Me I maghi del crimine. Il budget impiegato per realizzare questo film è stato di circa 120 milioni di dollari. L’incasso globale comunque, è stato molto grande, visto che il film ha incassato circa 330 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, il pubblico ha apprezzato il film, mentre i professionisti hanno assegnato un punteggio un punteggio basso. Sul portale Rotten Tomatoes, il totale dei giudizi positivi è stato di appena il 34%. Nel cast del film, in un ruolo secondario, troviamo anche Ben Lamb. L’attore classe 1989 di Exeter è noto soprattutto per aver recitato nel ruolo del principe Richard in Un principe per Natale uscito sulla piattaforma Netflix nel novembre del 2017 e che ha visto anche un sequel dal titolo Un principe per Natale matrimonio reale e un terzo capitolo col sottotitolo Royal Baby. Non lo vediamo sul grande schermo dal 2019 quando interpretò quattro film tra cui lo straordinario Gardel di Martin DeLuca.

Now you see me 2, film diretto da John M. Chu

Now you see me 2 sarà trasmesso oggi, 23 dicembre, dalle ore 21:20 su Italia 1. Questa pellicola è uscita al cinema durante l’anno 2016 e appartiene ai generi azione e commedia. Questo film è stato diretto dal regista John M. Chu, mentre la sceneggiatura è stata curata da Pete Chiarelli e Ed Solomon.

All’interno del cast del film sono presenti attori di calibro internazionale come Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Michael Caine e Morgan Freeman. Il direttore della fotografia di questo film è Peter Deming mentre le musiche sono state curate da Brian Tyler.

Now you see me 2, la trama del film: continuano le avventure dei maghi del crimine

Leggiamo la trama di Now you see me 2. I quattro cavalieri sono maghi e prestigiatori appartenenti ad un antico ordine che sono saliti alla ribalta praticando spettacoli in tutto il mondo. Tuttavia, dopo i loro spettacoli, i maghi del crimine mettevano a segno dei colpi spettacolari, rubando soldi da coloro che sono considerati i puiù ricchi uomini al mondo. Un anno dopo aver fatto ciò comunque, i Quattro Cavalieri sembrano essere scomparsi. Alle loro calcagna c’è l’FBI che li vuole catturare per i crimini che hanno fatto.

Tuttavia, quest’assenza e questa scomparsa è dovuta soltanto al nuovo colpo che stanno progettando i membri di questa squadra. Il loro obiettivo è quello di fare la rapina più grande della storia e riuscire a farla franca. Tuttavia, tra vecchie conoscenze e nuovi nemici, gli illusionisti dovranno affrontare numerose difficoltà. Riusciranno a farla franca? Ora li vedi, ma poco dopo saranno già scomparsi.

Video, il trailer del film “Now you see me 2”





