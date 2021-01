Now you see me 2/ Video, su Italia 1 il film con Mark Ruffalo (oggi, 6 gennaio 2021)

Now you see me 2 andrà in onda oggi, mercoledì 6 gennaio, nella prima serata di Italia 1 dalle ore 21.20. La pellicola di genere animazione, commedia e thriller è stata diretta dal regista Jon M. Chu. Tra gli interpreti principali ci sono alcuni volti già noti al pubblico tra i quali ritroviamo Jesse Eisenberg in J. Daniel Atlas, Mark Ruffalo nei panni di Dylan, Woody Harrelson che interpreta Merritt, Dave Franco nei panni di Jack e Daniel Radcliffe famoso per essere il protagonista de Il signore degli anelli.

Now you see me 2, la trama del film

In Now you see me 2 il gruppo dei Quattro Cavalieri dopo un anno riesce definitivamente a sfuggire all’FBI e continua con gli spettacoli di magia ad incantare il mondo. Nonostante questo, prende ancora ordini dall’Occhio, quella società segreta di maghi che promette di portare avanti alcuni dei temi più importanti per gli uomini. Atlas però al contrario dei proprio compagni è insofferente e stanco dell’attesa inizia a cercare per conto suo informazione sulla prossima missione, riuscendo a raggiungere una caverna dalla quale ascolta un messaggio secondo il quale la sua attesa giunta al termine infatti non appena arriva a casa scopre una donna nel sua appartamento ma non riesce a raggiungerla. A questo punto, Dylan, un agente dell’FBI gli consegna la loro nuova missione.

Lula, la donna che Atlas non era riuscito a catturare, si aggiunge alla squadra per rimpiazzare la donna che invece aveva mollato in quanto infatuatasi di Atlas. I cavalieri con l’aggiunta di Dylan scoperto dalla sua compagna e costretto a sfuggirle, cercano di sventare il lancio del software di cui erano stati incaricati ma vengono catturati scoprendo che il loro socio creduto morto in realtà era vivo. Il gemello di Merri li porta dal suo capo.

I cavalieri sono costretti a rubare il dispositivo in grado di rubare i dati sensibili di tutto il mondo, e per fare ciò si fanno aiutare da Li, il proprietario di un negozio di magia il quale fornisce un orologio che era stato precedentemente commissionato dal padre di uno del gruppo. Mabri, svela ad Atlas di essere stato lui nella caverna a dirigere le sue azioni e in quell’occasione aveva clonato il suo cellulare. L’uomo rapisce così Rhodes e lo rinchiude nella cassa in cui aveva fatto morire soffocato suo padre. Il giovane però grazie all’orologio riesce a scappare.

Atlas lo aiuta tornando indietro insieme al chip che è riuscito a salvare. I cavalieri si riuniscono nel negozio di magia di LI, anch’egli membro dell’Occhio e attuano così il loro piano. Riusciranno a sventare Mabri trasmettendo a tutto il mondo il suo losco piano grazie al loro numero di magia migliore, effettuato in diretta lungo le vie di Londra. I cavalieri vengono così portati alla sede dell’Occhio dove scoprono che il loro operato faceva parte di un addestramento che hanno superato con successo.

Video, il trailer del film “Now you see me 2”





