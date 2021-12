Now you see me I maghi del crimine/ Su Italia 1 il film con Woody Harrelson

Now you see me I maghi del crimine va in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 dicembre, a partire dalle 21.20. Ci troviamo di fronte a un thriller del 2013 distribuito da Universal Pictures International Italy e prodotto da See Me Louisiana, Summit Entertainment. La regia è di Louis Leterrier: in 19 anni di carriera ha diretto 7 film e 2 serie televisive. Nel cast troviamo Mark Ruffalo: in 26 anni di carriera ha interpretato 44 film e 1 serie televisiva, ha ricevuto 3 nomination Oscar come migliore attore non protagonista per Il caso Spotlight, Foxcatcher e I ragazzi stanno bene. L’attore dal 2012 interpreta Bruce Barner/L’Incredibile Hulk nella saga di The Avengers giunta al quarto capitolo. Nel cast di Now you see me c’è anche Woody Harrelson: in 31 anni di carriera ha interpretato 73 film e 1 serie televisiva. Ha ottenuto 3 nomination al Premio Oscar per Tre manifesti a Ebbing Missouri, Oltre le regole e Larry Flynt oltre lo scandalo.

Now you see me I maghi del crimine, la trama: la storia di quattro maghi

In Now you see me I maghi del crimine i protagonisti sono quattro maghi: Jack Wilder attraverso giochi di prestigio truffa la gente che incontra per strada che si presta alle sue performance, Merrit McKinney prende di mira ignari spettatori facili da suggestionare e li sorprende con numeri di mentalista, Henley Reeves è un’abile escapologa e collaboratrice di Daniel Atlas un incallito ma altrettanto abile esperto delle carte e incorreggibile seduttore. I quattro maghi a loro insaputa vengono controllati a vista da un personaggio misterioso, il quale farà recapitare a ognuno di loro una carta dei tarocchi. Le carte porteranno i maghi in una stanza dove troveranno le istruzioni per portare a termine complicati numeri di magia. Un anno dopo i nostri protagonisti sono a Las Vegas e hanno costituito un gruppo che si chiama “I Quattro Maghi”, si trovano tutti insieme sul palco per eseguire un numero di magia spettacolare: nel momento finale rapinano una banca di Parigi e gettano addosso al pubblico tre milioni di euro di banconote. Vengono arrestati ma subito dopo rilasciati perchè su di loro non ci sono prove, ma non riacquistano completamente la libertà perché due agenti Dylan Rhodes e Alma Dray vengono incaricati dall’Interpol e dall’FBI di indagare su quanto è accaduto su quel palco e non molleranno la presa fino a quando non scopriranno il trucco che ha permesso la buona riuscita della rapina.

