Now you see me i maghi del crimine/ Video, su Italia 1 il film con Mark Ruffalo

Now you see me i maghi del crimine va in onda oggi, martedì 5 gennaio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un titolo cinematografico di genere thriller, realizzato nel 2013 negli Stati Uniti e ispirato ad un soggetto di Boaz Yakin e Edward Ricourt. La sceneggiatura è stata scritta da Ed Solomon, Boaz Yakin ed Edward Ricourt, con la produzione di K/O Paper Products e Summit Entertainment, la fotografia di Larry Fong e Mitchell Amundsen e le musiche di Brian Tyler. La regia è stata affidata al francese Louis Leterrier, che ha diretto anche Danny the Dog, L’incredibile Hulk e Scontro tra titani. Il ruolo di protagonista è stato invece attribuito a Jesse Eisenberg, che nel 2011 ha sfiorato il premio Oscar grazie The Social Network.

Al suo fianco, ecco Mark Ruffalo, interprete statunitense che a sua volta ha ricevuto tre nomination per I ragazzi stanno bene, Foxcatcher – Una storia americana e Il caso Spotlight. Anche Morgan Freeman, altro attore del film, ha ricevuto diverse candidature all’Oscar, addirittura cinque, con una vittoria nel 2005 per Million Dollar Baby. Nel cast, presenti anche Woody Harrelson, Mélanie Laurent e Isla Fisher.

Now you see me i maghi del crimine, la trama del film

La trama di Now you see me i maghi del crimine si apre con la presenza di un gruppo di maghi che riceve tarocchi da un individuo incappucciato. I quattro si ritrovano in un appartamento isolato e diventano i Quattro Cavalieri, prendendo parte a vari spettacoli di categoria. Il primo loro show si tiene a Las Vegas, dal quale riescono a rapinare una banca a Parigi.

Il pubblico, entusiasta dei loro straordinari numeri, riceve in regalo una serie infinita di banconote. I maghi vengono così incolpati dalle forze dell’ordine statunitense, ma non ci sono prove pronte ad incriminarli e vengono così rilasciati. Un’agente speciale e una collega francese si mettono sulle tracce dei loro trucchi e riescono a sventare i piani dei maghi e di coloro che si nascondono dietro di loro.

