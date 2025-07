Il matrimonio dell'anno è stato sicuramente quello di Jeff Bezos e della sua neo sposa Lauren Sanchez. Un evento straordinario.

Il fondatore di Amazon e la giornalista rappresentano una delle coppie più glamour al momento, e sono convolati a nozze nella bellissima città di Venezia. Il rito è stato celebrato venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio. A catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo sono stati i dettagli che hanno impreziosito il magnifico evento: 27 abiti da sposa, chef stellati, la security in chiesa e il cambio di programma improvviso per il party di sabato. Delle curiosità che resteranno nella storia.

I dettagli delle nozze

La cifra esatta spesa per il matrimonio super lussuoso non è stata rivelata, ma le ipotesi dicono tutti i preparativi sarebbero costati intorno ai 10,20 o addirittura 30 milioni di euro. Secondo quanto detto da Forbes, il suo patrimonio ammonta a 230 miliardi di euro e, proporzionato al suo stile di vita, si sarebbe trattata di una celebrazione “low cost”. Il primo giorno di celebrazione ha avuto luogo nella chiesa della Madonna dell’Orto, al cui interno è presente un chiostro che confina con pochissime case. Proprio quel luogo è stato riempito di gazebo, in modo da oscurare la visuale delle finestre delle abitazioni private.

I due sposi hanno inoltre reclutato degli uomini della sicurezza privata e del catering di fronte alla Chiesa, nelle sestiere Cannaregio. “Siamo entusiasti che vi uniate a voi. Abbiamo una richiesta anticipata: per favore, niente regali!“, avevano detto loro ai vari invitati. L’invito è infatti stato pubblicato dal sito americano di gossip Tmz e recitava: “Invece, stiamo facendo delle donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia“. La coppia ha quindi deciso di fare donazioni in onore dei propri invitati a tre importanti organizzazioni veneziane: Ufficio Unesco di Venezia; Corila , Venice International University. Il loro obiettivo sarebbe proprio quello di proteggere il patrimonio culturale della città, di salvaguardare la laguna e promuovere così la sostenibilità mediante la ricerca e l’educazione. La cena è invece ammontata a circa 1000 euro a persona, con la presenza di chef stellati.

Gli abiti da sposa di Sanchez

Per il “matrimonio del secolo” Lauren Sanchez ha indossato 27 abili da sposa, e ad aiutarla nella scelta è stata Anna Wintour con lo stilista Oscar de la Renta. Il vestito “ufficiale” è invece stato il capolavoro sartoriale firmato Dolce&Gabbana.

Il taglio è a sirena, i ricami floreali su maniche, décolleté e fino al collo alto, strascico, lungo velo di tulle e pizzo e una fila verticale di 180 bottoncini davanti e sulla schiena, ognuno dei quali è rivestito di chiffon di seta. L’abito da sposa ha inoltre richiesto 900 ore di realizzazione ed è italiano, proprio come la diva che lo ha ispirato: Sophia Loren.