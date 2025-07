Questa mattina si è abbattuto un nubifragio in quel di Como causando allagamenti alle strade: ecco cosa è successo

Questa mattina si è abbattuto un vero e proprio nubifragio su Como e provincia, causa l’ondata di maltempo che ha interessato gran parte della Lombardia, così come previsto dagli esperti meteo nelle scorse ore.

Fin dal mattino presto il cielo è apparso coperto sulla zona di Como, Monza e Milano, e attorno alle ore 8:00 è iniziato un temporale che si è poi intensificato diventando appunto un vero e proprio nubifragio, creando situazioni di enorme difficoltà in varie province della regione.

Allerta meteo gialla oggi 5 luglio 2025/ Forti temporali in Lombardia e brusco calo delle temperature

Il tutto è stato accompagnato da intense raffiche di vento che hanno dato vita ad una situazione critica soprattutto in quel di Como ma anche a Cantù, dove diverse strade si sono trasformate in dei veri e propri fiumi d’acqua, con enormi ripercussioni sulla circolazione delle auto.

La fortuna ha voluto che il nubifragio si sia abbattuto sul comasco il sabato, quando il traffico mattutino è senza dubbio meno intenso: se fosse stato un giorno lavorativo probabilmente sarebbe stato il caos.

Ondata di caldo in Italia, oggi 20 città col bollino rosso/ Sarà la giornata più rovente dell'estate

NUBIFRAGIO A COMO: PROBLEMATICHE IN TUTTA LA PROVINCIA

Numerosi i comuni della zona colpiti, come ad esempio Grandate, non troppo distante dal confine con la Svizzera, ma anche San Fermo e alcune particolari zone della città di Como come via Milano e via Pasquale Paoli.

Un nubifragio che ha causato anche degli allagamenti, a cominciare da piazza Cavour, quella che si affaccia direttamente sul lago, comportando una deviazione del traffico veicolare del lungolago.

Allagamenti anche in via Scalabrini, così come altre via della città ma fortunatamente il lago non è esondato, con il livello delle acque che non ha mai superato quello di guardia complice anche le mancate piogge da circa un mese a questa parte nel comasco.

Allerta meteo oggi, 1 luglio 2025/ Caldo: 17 città con bollino rosso, rischio di forti temporali al Nord

NUBIFRAGIO A COMO: SITUAZIONE CAOTICA POI IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

La situazione è stata piuttosto caotica fino a poco prima delle 11:00 dopo di che la polizia locale ha fatto sapere verso le 10:50, come precisato da Qui Como, che la circolazione era tornata alla normalità, pur restando chiusi alcuni sottopassi cittadini per motivi di precauzione.

A Cantù si sono registrati problemi in particolare nella frazione di Vighizzolo, con l’allagamento delle arterie principali, ma in generale anche le province di Varese e Bergamo hanno segnalato disagi a causa del maltempo violento di stamane.

La cabinovia di Barzio è stata chiusa per sicurezza complice il maltempo, mentre a Clusone, in provincia di Bergamo, si è registrata una violenta grandinata, trasformando le strade in “neve”. Da segnalare anche problemi in val Seriana mentre a Milano il livello del fiume Seveso ha raggiunto quello di attenzione senza comunque fortunatamente fuoriuscire dagli argini.

Nel corso della giornata di oggi la situazione è andata nettamente migliorando anche perchè dopo le piogge mattutine il temporale è andato esaurendosi alternando nuvole a sprazzi di sole e nel momento in cui vi scriviamo non si registrano particolari fenomeni atmosferici.