Nubifragio a Milano/ Chiamate al 112 e allarme sottopassi: Protezione Civile a lavoro

Un nubifragio ha colpito la città di Milano lunedì 25 aprile 2022 intorno alle 21.30, causando non pochi disagi. Tuoni, fulmini e pioggia battente in praticamente tutte le zone del capoluogo lombardo. I vigili del fuoco, come riportato dal Corriere della Sera, hanno ricevuto numerose chiamate con richieste di aiuto da parte di famiglie per allagamenti nelle strade e nelle case. In particolare i soccorritori sono dovuti intervenire in via Lucio Cornelio Silla, dove un’auto era rimasta intrappolata in un sottopasso.

Non si sono fortunatamente registrati feriti né particolari danni. L’allerta però resta alta, soprattutto nelle zone dei fiumi Seveso e Lambro, il cui livello è ancora sotto la soglia di attenzione ma potrebbe innalzarsi. Nelle scorse ore si sono verificati inoltre anche diversi cali di tensione, al punto che le autorità competenti sono tuttora a lavoro per ripristinare la corrente elettrica in diversi quartieri.

NUBIFRAGIO A MILANO: LA SITUAZIONE

A dare aggiornamenti in merito alla situazione relativa al nubifragio che si è scagliato su Milano nella serata di lunedì 25 aprile 2022 è stato l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli. “Forte temporale sulla parte nord della città. Preoccupazione per i sottopassi. MM sta seguendo con i monitor che controllano i livelli e il funzionamento delle pompe. La criticità è su Negrotto dove dobbiamo ampliare le vasche. Stanno intervenendo anche le squadre. Pelucchi e Galesi del Municipio 8 sono attenti e seguono il problema aiutandoci a fare interventi celeri. In Negrotto le pompe stanno lavorando alacremente e i livelli stanno scendendo riassorbendo acqua in viale Rubicone 20 cm. ma dovrebbe riassorbimento velocemente con le pompe”, ha scritto su Facebook.

Il meteo sul capoluogo lombardo comunque nelle prossime ore dovrebbe migliorare. Domani, martedì 26 aprile 2022, ci sarà della leggera pioggia al mattino, poi arriverà il sole. Le temperature si attesteranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 18 gradi.











