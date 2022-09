Nubifragio Roma, bomba d’acqua su capitale/ Maltempo, video grandine: sembra notte…

Maltempo su Roma oggi, giovedì 8 settembre: nella zona nord-est della capitale si sono abbattute bombe d’acqua e grandine. Tra i quartieri più colpiti spiccano Borghesiana e Nuovo Salario, ma sono state interessate anche le aree di Guidonia, Palombara Sabina, Fonte Nuova e Fiano Romano. Questa mattina, il cielo sopra la capitale si è presentato interamente coperto di nubi, così scure da dare l’illusione che fosse ancora notte, in un anticipo di autunno dopo questa estate così anomala.

In alcuni quartieri di Roma si è registrata anche la presenza di grandine, per fortuna caduta in chicchi di dimensioni piuttosto ridotte. Al momento non si sarebbero registrati danni in seguito alla grandinata. La pioggia caduta questa mattina è stata molto intensa, sebbene siano stati osservati pochi fulmini. L’afa che ha caratterizzato i giorni scorsi ha quindi abbandonato la capitale almeno per qualche ora, lasciando il posto a un temporale e a un cielo cupo decisamente fuori stagione. È l’effetto della perturbazione atlantica che sta sorvolando l’Italia in questi giorni e che si fermerà nel nostro Paese almeno per le prossime 48 ore. Il meteo per i prossimi giorni non sembra prospettare miglioramenti, ma potrebbe esserci una svolta inaspettata…

Maltempo su Roma fino a venerdì 9 settembre: le previsioni meteo

Maltempo su Roma ma le temperature restano ancora alte, nonostante la tempesta che si è abbattuta sulla capitale questa mattina. Il termometro infatti segna ancora 31°, ma il cielo scuro e le precipitazioni intense hanno risvegliato la capitale sotto una cappa dal sapore autunnale. Dopo le piogge e perfino la grandine, non si ha ancora notizia di pericoli, cedimenti o alberi caduti nelle strade di Roma. Civitavecchia invece è stata interessata da una tromba d’aria.

Le previsioni meteo per domani sono ancora scure come le nuvole che hanno sorvolato la capitale in mattinata: rovesci intensi sono attesi sul versante tirrenico e l’intero Lazio si prepara ad affrontare una giornata ventosa. In generale, un vento molto forte soffierà su tutto il centro Italia domani, venerdì 9 agosto. Secondo le previsioni, già a partire da sabato la perturbazione atlantica tornerà a cedere il posto all’anticiclone africano: i prossimi giorni dovrebbero quindi essere caratterizzati dal caldo a cui questa estate ci ha abituato e a giornate soleggiate in tutto il centro-nord.

