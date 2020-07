NUBIFRAGIO SU MILANO, SALTA SEGNALE SKY/ Tv satellitare inaccessibile mercoledì sera

Milano si è ritrovata sotto un vero e proprio nubifragio nella serata di mercoledì 23 luglio 2020. Un temporale che ha rinfrescato la città ma ha causato anche tanti disagi, soprattutto per i molti tifosi che stavano seguendo la partita di Serie A tra Inter e Fiorentina, peraltro a porte chiuse per le note vicende relative al Covid-19. Ma i tifosi nerazzurri e tutti gli appassionati che volevano seguire la squadra di Conte nella rincorsa al secondo posto hanno avuto un’amara sorpresa. Il segnale di Sky è infatti saltato per diversi minuti, come testimoniato anche dall’app Down Dector Sky ha registrato intorno alle ore 22 un picco di interruzioni. Fortunatamente per tutti coloro che stavano seguendo Inter-Fiorentina il disagio è durato solo una manciata di minuti ed è stato possibile seguire il finale del match, anche se i gol non sono arrivati a San Siro, nonostante questo non sia stato certamente colpa del temporale.

SKY INTERROTTA DALLA PIOGGIA, UNA COSTANTE

La pay tv satellitare soffre molto le avverse condizioni meteorologiche ed è capitato spesso, in diverse zone d’Italia, che temporali improvvisi impedissero di poter vedere la tv agli abbonati anche durante eventi molto importanti. L’acquazzone su Milano è stato sicuramente molto forte, in linea con il trend di questa estate dove soprattutto al Nord la pioggia è stata una costante, alternandosi a brevi fiammate di calore. Stavolta però il maltempo nel capoluogo lombardo e in tutto il Nord Italia era atteso durante il weekend ed è stato dunque curioso vedere tanta pioggia cadere in così poco tempo, soprattutto per i passanti che sono stati sorpresi dalla pioggia. Ma coloro che a casa pensavano di essersela cavata e si apprestavano a vedere una bella partita sono stati a loro volta presi in contropiede, costretti a perdersi un bel pezzo del match a San Siro tra gli uomini di Conte e quelli di Iachini.



