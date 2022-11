Nuccetelli choc “Ilary Blasi non provava più amore per Totti”/ “Fosse dipeso da lui…”

Separazione Totti-Blasi, Nuccetelli difende l’ex Capitano: “Lecito rifarsi una vita“

Dopo la chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, emergono nuovi dettagli sulla loro vita di coppia negli ultimi anni. A parlare è nuovamente Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex Capitano della Roma e che in questo periodo, tra dichiarazioni ed interviste, è diventato il suo portavoce per raccontare continui retroscena sull’addio dell’anno. Questa volta il pr romano è intervenuto in un’intervista a Turchesando a Radio Cusano, dove ha spiegato come la situazione fosse sensibilmente precipitata nel corso degli ultimi anni di matrimonio.

“Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni” la confessione di Nuccetelli. Inoltre rivela: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto“.

Alex Nuccetelli sull’addio della coppia: “Se fosse dipeso da Francesco…“

Alex Nuccetelli mette l’accento sul periodo attuale, segnato dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, svelando come l’ex Capitano non avrebbe voluto vivere un epilogo simile: “È una fase complicata, non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia“.

Infine si è tanto discusso su un possibile flirt di Ilary Blasi con un altro uomo e, su queste voci, Nuccetelli ha voluto fare il punto della situazione: “In questi anni di tacito accordo tra loro, se lui avesse avuto dieci amanti e lei due, di cui una storia longeva per anni… Un uomo ai piani alti di Mediaset?… Mi sembra molto più grave. Non so se c’è ancora adesso, ma per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma“.











