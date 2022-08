Nuccetelli: “Totti e Noemi alla stessa festa? Non per flirtare”/ “Ritorno con Ilary? Da non escludere”

Alex Nuccetelli svela nuovi dettagli della festa a cui parteciparono Ilary Blasi, Totti e Noemi Bocchi

Spuntano nuovi dettagli sulla ormai famosa serata evento che ha visto insieme Francesco Totti, Ilary Blasi e la presunta amante dell’ex calciatore Noemi Bocchi. L’evento in questione venne organizzato da Alex Nuccetelli e un video, presente proprio sul suo profilo Instagram, conferma la presenza dei tre nello stesso locale. Ci sono però alcuni dettagli che il celebre Pr, nonché amico di Francesco e Ilary, ha condiviso con il pubblico di Rai 1 nel corso del nuovo appuntamento con Estate in diretta.

Dopo aver smentito le ultime voci su Totti e Noemi Bocchi in vacanza, Alex Nuccetelli ha raccontato nei dettagli di quelle sere evento che li hanno visti vicini, dicendosi comunque sicuro che Francesco non fosse lì quella sera per flirtare con la Bocchi. “Io ho fatto cinque serate: Noemi ha partecipato a tutte e cinque, Francesco solo ad una.” ha chiarito Nuccetelli, sottolineando la casualità della cosa.

Nuccetelli è quindi entrato nel dettaglio, raccontando la tempistica della conoscenza tra Totti e Noemi: “Loro si erano già visti al torneo di padel, poi lei mi aveva parlato di questo incontro occasionale ad un evento successivo e poi sì, si sono incontrati anche a questo evento qui. – e sottolineando poi – Ma poi chi incontrerebbe l’amante, se amante fosse, ad un evento a cui è con la moglie? Credo sia pura fantasia, ma per dare due sguardini poi?” Sul finale non è mancata una battuta su un possibile ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Totti in futuro. Per Nuccetelli, infatti, “Non è da escludere!”

