Nuccia Fattoretto e Erika Merlo, chi sono le ex mogli di Renzo Rosso/ “Con la prima c’è amicizia…”

Nuccia Fattoretto e Erika Merlo, chi sono le ex mogli di Renzo Rosso

Renzo Rosso è attualmente sposato con Arianna Alessi che è diventata sua moglie con un matrimonio celebrato in gran segreto. La coppia, prima di pronunciare il fatidico sì, aveva anche coronato l’amore con la nascita di Sydne, l’ultima figlia dell’imprenditore che, prima di incontrare Arianna Alessi e formare una famiglia con lei, era stato già sposato altre due volte. L’imprenditore, infatti, si è sposato la prima volta con Nuccia Fattoretto e, dopo il divorzio da quest’ultima, è convolato a nozze con Erika Merlo.

Alessia Merz, chi è: da Non è la Rai alla vita da mamma/ "Dopo i primi no, la tv ha smesso di chiamarmi"

Da entrambe ha avuto dei figli. In particolare, Andrea, Stefano e Alessia sono nati dalla ex moglie Nuccia Fattoretto mentre le gemelle Asia e Luna e India sono nate dal matrimonio con Erika Merlo. Come sono, attualmente, i rapporti tra Renzo Rosso e le sue ex mogli?

Le parole di Renzo Rosso sulle ex mogli

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, nel 2017, Renzo Rosso si è raccontato senza filtri parlando anche della sua vita privata. Oltre a descrivere il rapporto con Arianna Alessi con cui condivide tutto dopo l’importante scelta di lei (“Quando l’ho incontrata era una donna di successo, comprava aziende per altri e girava tra Dubai, Pechino e New York. Ha rinunciato al suo lavoro per stare con me. Gliene sono grato”, le parole dell’imprenditore a Grazia, ndr), ha svelato anche l’attuale rapporto con le sue ex mogli.

Chi è Ludovica Di Donato, attrice e ‘fenomeno’ di Tik Tok/ Fidanzato e vita privata

Alla domanda se riesca a restare amico delle ex, infatti, l’imprenditore ha risposto così: “Della prima sì, della seconda no. Io sono mamma e papà insieme, nel secondo matrimonio era indispensabile che lo fossi. Consiglio le mie figlie persino su come vestirsi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA