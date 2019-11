Nuda a Venezia, cammina senza vestiti nell’acqua alta/ Foto: “Rimasti in mutande…”

Il senso dell’umorismo veneziano non è stato portato via dall’acqua alta che ha invaso drammaticamente la città. Per questo non sorprende che la foto di una donna in tanga che cammina in una calla allagata sia diventata virale in questa giornata difficile. Una foto simbolo in cui si vede una donna che decide di affrontare l’acqua alta in mutande per non rovinare pantaloni e stivali. La scena è stata immortalata da un fotoreporter, la foto è stata poi diffusa dall’Ansa sul suo album fotografico odierno e le natiche della donna sorpresa dall’acqua alta a Venezia hanno fatto il giro del web e dei social. «Siamo rimasti così, in mutande» è il commento ricorrente. Tra le foto drammatiche che arrivano da Venezia in queste ore, flagellata dal maltempo, circola questa immagine che regala un momento di leggerezza ma senza sminuire il disastro causato dall’acqua alta. L’immagine strappa senza dubbio una risata, ma non distoglie l’attenzione dall’emergenza né sminuisce la gravità della situazione.

NUDA A VENEZIA, CAMMINA SENZA VESTITI NELL’ACQUA ALTA

Prendiamo allora la foto della donna in mutande come una sorta di metafora. L’acqua alta ha lasciato Venezia in mutande, forse come non era mai accaduto prima. Ma in questo gesto c’è probabilmente anche la reazione di una donna che non si arrende di fronte alla difficoltà del momento, anzi si adatta all’emergenza e si ribella in un certo senso ad un momento complesso. In questo gesto c’è la voglia di salvare almeno il vestito dall’acqua che sembra volersi portare via tutto quello che trova sul suo percorso. Una cosa è sicura: si tratta di una foto che resterà nella memoria dei veneziani. E se è servita a strappare un sorriso ai veneziani che stanno attraversando un momento davvero difficile, allora meglio così. Non importa se diventerà la foto simbolo del disastro, quel che emerge è la reazione dignitosa di una città che da tempo chiedeva risposte concrete alle istituzioni su un problema che si è palesato in maniera drammatica.

“Una donna passeggia a #Venezia, nuda dalla vita in giù”

ANSA sempre sul pezzo 😉 pic.twitter.com/7On0K1hyD5 — Adriano Attus (@adrianoattus) November 13, 2019





