Nudes, serie tv RaiPlay/ Anticipazioni 20 aprile: le storie di Vittorio, Sofia e Ada

Nudes, serie tv RaiPlay, anticipazioni 20 aprile

Cos’è Nudes e quando va in onda? Naturalmente stiamo parlando di una serie tv che da oggi è disponibile su RaiPlay con tutti e dieci gli episodi che compongono la prima stagione. La missione? Quella di spingere la Generazione Z ad avere cura del proprio corpo e di non comportarsi in modo leggero quando si tratta di sessualità e fiducia, specie adesso che social e chat hanno spesso rovinato la vita di giovani e adulti con conseguenze devastanti. La serie, remake italiano dell’omonimo show norvegese che tratta il revenge porn, racconta la storia di tre protagonisti, Vittorio, Sofia e Ada. Al primo sono dedicati ben quattro episodi mentre alle altre due, tre a testa. Sarà in questi piccoli episodi di 20 minuti ciascuno che conosceremo la vita dei tre giovani protagonisti ma, soprattutto, “l’incidente” di percorso che rovinerà le sue vite con reazioni e momenti differenti.

Chi è Vittorio e qual è la sua storia?

Il primo è proprio Vittorio, giovane 18enne che da poco ha ottenuto un prestigioso riconoscimento scolastico insieme ai suoi colleghi, per via della riqualificazione di una vecchia officina. Mentre tutti si preparano alla fastosa inaugurazione del locale, Vittorio viene convocato in Commissario perché Marta, una giovane minorenne, lo ha denunciato. Vittorio è reo di aver girato un video mentre la ragazza, che lui aveva notato in discoteca, faceva l’amore con un altro ragazzo, diffondendo poi queste immagini. In un primo momento Vittorio nega tutto, anche di conoscere Marta, ma poi le cose cambieranno strada facendo, cosa verrà a galla quindi sul suo comportamento alla festa di Halloween e qual è davvero il suo reato in tutta questa storia?

Sofia e Ada hanno una storia comune?

Subito dopo conosceremo la storia delle altre due protagoniste, Sofia e Ada. La prima finirà nei guai quando le immagini che la ritraggono mentre fa l’amore con il suo bel Tommi, faranno il giro delle chat dei suoi compagni, rendendole la vita impossibile anche a scuola. Altra storia, invece, quella di Ada. La giovane si trova al crocevia tra l’essere donna e ancora un po’ bambina, almeno fino a quando la sua amica non la convince ad iscriversi ad un’app di incontri e a quel punto lei conosce Mirko, un giovane che sa bene come corteggiarla. Proprio per via di questo loro rapporto via via più intenso, Ada decide di inviargli delle foto senza veli, le stesse che poi finiscono online e che la rendono vittima di un ricatto da parte di un uomo. Cosa nasconde quest’ultimo e quali sono le colpe di Mirko?

