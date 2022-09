Nudi per la vita/ Diretta 3a puntata: Gregoraci, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Valeria Graci e…

Nudi per la vita: anticipazioni e diretta terza puntata

Dopo l’ottimo esordio delle prime due puntate, martedì 20 settembre e giovedì 22 settembre torna in prima serata su Rai 2 “Nudi per la vita”, il docu-reality dedicato alla prevenzione condotto da Mara Maionchi con la collaborazione speciale di Marcello Sacchetta. Nel programma, basato sul format inglese “The All New Monty: Who Bares Win”, vari personaggi famosi hanno accettato di mettersi in gioco, per promuovere la prevenzione, spogliandosi davanti ad un pubblico nel corso di un vero e proprio spettacolo che sarà portato in scena sul palco del teatro milanese “Franco Parenti”. Nelle prime due puntate i sei uomini vip si sono esibiti su uno show ispirato a “Full Monty”, le protagoniste della terza e quarta puntata si cimentano con una coreografia, con spogliarello, ispirata a “Moulin Rouge”.

Nudi per la vita: le sfide e le prove delle sei vip

Con l’obiettivo nobile di diffondere l’importanza della prevenzione per il tumore al seno, sei donne del mondo dello spettacolo hanno accettato la sfida di Mara Maionchi di spogliarsi davanti a 400. La terza puntata di “Nudi per la vita” comincia dalla fine, ossia vedendo il gruppo delle vip dietro le quinte del Teatro Franco Parenti di Milano in attesa di entrare in scena. Poi si torna indietro, con il racconto dei sei giorni di preparazione allo spettacolo (tre giorni per puntata): dall’arrivo nel loft di Milano al primo approccio con la coreografia di Marcello Sacchetta. Le sei protagoniste si cimenteranno con la “dragon boat”, una sorta di lunga canoa, e incontreranno il chirurgo e senologo Daniela Bossi, con cui affronteranno il tema della prevenzione del tumore al seno.

Le concorrenti di Nudi per la vita terza e quarta puntata

Se nelle prime due puntate di “Nudi per la vita” i protagonisti sono stati sei uomini vip – Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani – le protagoniste della terza puntata in onda questa sera, martedì 20 settembre, saranno sei donne: Maddalena Corvaglia, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Brenda Lodigiani ed Elisabetta Gregoraci. “Nudi per la vita” può essere seguito in diretta televisiva in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione in modo da poter recuperare anche i precedenti appuntamenti.

