Nudi per la vita/ Diretta 4a puntata: il topless di Clery, Gregoraci, Graci, Mussolini, Brenda Lodigiani…

Nudi per la vita, la puntata finale su Rai 2: arriva lo spogliarello per le sei vip!

Si chiude questa sera, giovedì 22 settembre, in prima serata su Rai 2 “Nudi per la vita”, il docu-reality condotto da Mara Maionchi. La terza puntata, in onda martedì 20 settembre, ha appassionato 1 milione 113 mila spettatori con il 6,1% di share. Questa sera ritroviamo le sei protagoniste: Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Valeria Graci, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, e Maddalena Corvaglia. Il loro percorso è iniziato con la dimostrazione della coreografia che dovranno portare sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano: “È una coreografia abbastanza complicata, soprattutto nei momenti d’insieme”, ha ammesso il coreografo Marcello Sacchetta.

Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 22 settembre/ Le Tre e un quarto stupiscono ancora!

Se gli uomini si erano ispirato a “Full Monty”, l’estinzione delle donne è in stile “Moulin Rouge”. Le vip si sono poi cimentate con la dragon boat, una lunga canoa, e hanno poi incontrato la dottoressa Daniela Bossi, chirurgo senologo Ics Maugeri Pavia e presidente Andos Milano.

Nudi per la vita: le vip rimarranno in topless, coperte da un ventaglio…

Nella puntata finale di “Nudi per la vita” le sei protagonisti si esibiranno in teatro in una coreografia con spogliarello: rimarranno in topless, coperte da un ventaglio. Lo scopo è fare capire alle persone che non bisogna vergognarsi di mostrarsi nudi, perché sia per la mammografia che per la visita dall’urologo bisogna spogliarsi. “È stato un viaggio dentro noi stesse. Siamo donne forti, sopravvissute alle sfide della vita, che hanno messo a nudo le loro fragilità”, ha detto Maddalena Corvaglia a Tv Sorrisi e Canzoni. La comica Valeria Graci ha aggiunto: “Se il mio lavoro potrà convincere anche una sola ragazza a fare prevenzione, allora mettersi in gioco è stata la cosa giusta”.

Barbara D'Urso sbotta per ritardo di Emma Bonino/ "Non posso stare fino alle 22..."

“Nudi per la vita” può essere seguito in diretta televisiva in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione in modo da poter recuperare anche i precedenti appuntamenti.

LEGGI ANCHE:

REAZIONE A CATENA, LE TRE E UN QUARTO OGGI 22 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONESSE?/ Falsa partenza, poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA