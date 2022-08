Nudi per la vita, Elisabetta Gregoraci nel cast/ Mara Maionchi: “Ci sono passata…”

Mara Maionchi rivela il nuovo progetto in tv, volto alla prevenzione

Il palinsesto di casa Rai è in procinto di intrattenere i telespettatori con un nuovo format, in partenza su Rai 2 a partire dal prossimo 12 settembre, così come ripreso dal portale beninformato IsaeChia. Si tratta del nuovo format Nudi per la vita, che vedrà al timone la conduttrice tv e talentscout Mara Maionchi affiancata dall’ex volto di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta.

Il nuovo format tv nasce per uno scopo nobile, al di là del principale obiettivo volto all’intrattenimento del pubblico tv: i vip ingaggiati nel cast di Nudi per la vita sono chiamati a spogliarsi per delle nobili cause, la prevenzione di alcune malattie del nostro tempo, lo scopo benefico, e quindi per delle donazioni. Il programma tratterà di temi delicati seppur con il sorriso. Nel cast dei partecipanti a Nudi per la vita, figurerebbero i nomi di Corinne Clery e ancora l’ex consorte storica di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci (che in particolare ha vissuto il dramma dei rumori diagnosticati alla madre e al padre), Brenda Lodigiani, Valeria Graci, Maddalena Corvalia per la quota rosa. Per la quota azzurra invece si rilevano Gilles Rocca, Memmo Remigi, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani e Gabriele Cirilli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Mara Maionchi anticipa Nudi per la vita

Incalzata sui progetti futuri da Tv, Sorrisi & Canzoni, Mara Maionchi ha così commentato lo scopo del nuovo format in arrivo in tv: “È un programma con un obiettivo serio: è pensato per invitare alle prevenzioni del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate, vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare”. Nel corso dell’intervista, inoltre, l’ex volto di X-factor non ha nascosto di aver combattuto in passato un temibile nemico che il suo programma intende combattere con un invito generale alla prevenzione: “Io sarò una conduttrice a modo mio, parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io. Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 ho trovato questo “nemico” che ho combattuto.”.

Per ciò che concerne i popolari volti che prenderanno parte al suo progetto tv, poi, Mara Maionchi ha rilasciato: “È un programma di “fatica”. Preparare uno show con coreografie in sei giorni è difficile, ma si ride. Sono stati tutti bravi e disponibili. Mi è piaciuto come hanno inteso la motivazione che sta alla base del progetto. Sono stati bravi, attenti e volenterosi.”.











