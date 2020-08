Nudista rincorre cinghiale: gli aveva rubato pc/ Inseguimento imbarazzante ma lui…

Un uomo nudo alla disperata rincorsa di un cinghiale: è questa la tanto esilarante quanto inusuale situazione che è andata in scena a Teufelssee, una piccola località di balneazione nei pressi di Berlino (molto gettonata appunto anche tra gli amanti del nudismo) e le cui immagini sono diventate virali nel giro di poche ore, tanto da essere riprese immediatamente pure dalla BBC. Negli scatti, pubblicati sul suo profilo Facebook dalla 60enne attrice Adele Landauer, si vede infatti un uomo in costume adamitico e dalle fattezze non propriamente atletiche che rincorre un cinghiale e i suoi due cuccioli, peraltro sotto lo sguardo divertito di alcune altre persone. Il motivo di tanto affannarsi? La piccola famigliola di cinghiali gli aveva appena ‘rubato’ la borsa che conteneva il suo computer portatile…

NUDISTA ALL’INSEGUIMENTO DI UN CINGHIALE: GLI SCATTI DIVENTANO VIRALI MA…

“La natura colpisce ancora, ha dato tutta se stessa!”: comincia così il lungo e ironico post dell’attrice teutonica che con questa didascalia accompagna i tre scatti del curioso inseguimento dell’uomo nudo. “Ho mostrato le foto al signore e lui ha riso profondamente, dicendomi che ero autorizzata a pubblicarle” ha aggiunto la Landauer, giustificandosi di fronte ai soliti che sui social già la accusavano di aver fatto ironia sulle vicende di altre persone. Secondo quanto è poi emerso, il panciuto signore nudo stava prendendo il sole in riva al frequentato laghetto di Teufelssee quando un cinghiale -specie peraltro molto diffusa in quelle zone- ha letteralmente azzannato la borsa gialla con tanto di pc portatile e si è dato alla fuga. Non è dato sapere, tuttavia, in che modo il legittimo proprietario sia riuscito a rientrare in possesso del… maltolto ma dal modo divertito in cui ha accettato che le sue foto, debitamente censurate, finissero online pare che alla fine anche il cinghiale sia sceso e più miti consigli.





