Nuela, Emanuele Crisanti/ Video su Coronavirus: Nicola Zingaretti lo condivide e…

Nuela, all’anagrafe Emanuele Crisanti, si unisce alla lista di vip che a colpi di hashtag stanno invitando le persone a ridurre le uscite in questa fase di piena emergenza per il Coronavirus. Il giovane artista lo fa con l’ironia che lo contraddistingue, quella che ad esempio ha reso celebre la hit “Carote”, lanciata sul palco di X Factor lo scorso anno. Una hit da milioni di stream che gli ha permesso di conquistare tanti fan, a cui si è appunto rivolto via Instagram per spingerli a seguire le direttive del governo per contrastare appunto la diffusione del Coronavirus. «Lo so di essere stato il primo a dire che vi voglio al mio funerale, ma questa volta non si può fare», ha detto in un video che è stato rilanciato su Instagram anche da Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico risultato tra l’altro positivo al Coronavirus. Nuela dunque aderisce alla campagna social #iorestoacasa.

Come lui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Jovanotti, ma anche Tiziano Ferro, Emma Marrone, Laura Pausini e Ligabue. «Restiamo tutti a casa. Ci guardiamo un film, leggiamo un libro. Se volete facciamo il club del libro tutti insieme», l’appello di Nuela, nome d’arte di Emanuele Crisanti. E ne ha approfittato anche per fare un po’ di promozione: «Adesso esce il mio nuovo video musicale, quindi ci facciamo compagnia». Nuela è poi passato alle raccomandazioni: «Lavatevi le mani e non uscite che tanto non ha senso farlo. Studiate e #iorestoacasa». Il messaggio del giovane artista è stato condiviso appunto anche da Nicola Zingaretti, da cui gli è arrivato un plauso. «Ascoltate e diffondete questo video. È importante per tanti ragazzi!». In tanti hanno apprezzato il messaggio di Nuela. Un utente ad esempio ha scritto: «Ricordiamoci di andare al Supermercato a prendere tutto il necessario: Carote e uova. Poi ci decidiamo a fare il club del libro mentre magniamo». Invece sull’account di Zingaretti ci sono attacchi, visto che nei giorni scorsi aveva partecipato ad un aperitivo per la campagna Milano non si ferma.





