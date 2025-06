Anticipazioni La notte nel cuore, l’attore Aras Aydan: ci sarà svolta clamorosa per Nuh

Sta andando in onda la seconda puntata de La notte nel cuore la nuova dizi turca di Canale5 che ha già conquistato il cuore e l’attenzione dei telespettatori, continua dunque il filone di successo delle soap nate in Turchia iniziato anni fa con Terra Amara e proseguito con Endless Love e Tradimento. E uno dei protagonisti di quest’ultima è anche il protagonista maschile della nuova dizi turca che in un’intervista ha rivelato delle anticipazioni La notte nel cuore. Stiamo parlando di Aras Aydan, attore 42enne che nei mesi scorsi ha recitato in un film internazionale al fianco di Nicole Kidman che in Tradimento è il perfido Behram mentre nella nuova soap è Nuh.

E delle anticipazioni La notte nel cuore Aras Aydan le ha rivelate in alcune interviste e delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni a Tv Sorrisi e Canzoni e riportate sull’ultimo numero in edicola. Innanzitutto ha fatto dei paragoni tra i due personaggi, Behram di Tradimento e Nuh de La notte nel cuore: “Tra i due personaggi ci sono delle differenza importanti. Il primo è un manipolatore, Nuh invece è un uomo fondamentalmente buono.” E subito dopo ha lanciato un’interessante spoiler su La notte nel cuore e sul suo personaggio senza però scendere troppo nei dettagli: “Nuh è un uomo che si è fatto da se e cerca di proteggere chi ha intorno.”

“Bunyamin sarà protagonista di una svolta inaspettata”: l’attore Bulent Polat dà delle anticipazioni La notte nel cuore

E non è tutto perché delle interessanti anticipazioni La notte nel cuore su quello che succederà nelle prossime puntate le ha fornite l’attore Bulent Polat. Non si tratta di un volto sconosciuto perché l’attore per diverse stagioni è stato il goffo Gaffur in Terra Amara, qui invece veste i panni di Bunyamin, il tuttofare della villa che è incapace a gestire la rabbia ed è pronto a tutto pur di soddisfare la sua ambizione. “Sarà protagonista di una svolta inaspettata nella storia” ha rivelato l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

A Tele Sette, invece, Ece Uslu, l’attrice che dà il volto a Sumru (la donna che ha abbandonato in fasce i suoi due figli gemelli Nuh e Melek), ha fornito altre anticipazioni La notte nel cuore: “Inizialmente respinge i figli perché vuole che nessuno venga a conoscenza del oscuro suo segreto. Con il trascorrere del tempo, però, i due gemelli riescono ad entrare nella sua vita.” Insomma ci sarà un susseguirsi di colpi di scena nelle prossime puntate della dizi turca.