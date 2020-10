Nullo Cantaroni, defunto marito di Sveva Casati Modignani/ “Io facevo, lui criticava”

Nullo Cantaroni, questo è il nome dell’uomo che per anni è stato al fianco di Sveva Casati Modignani, la famosa scrittrice che oggi si racconta a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai1. Chi conosce bene la storia della scrittrice sa bene che proprio nel 1981 pubblicò il suo Anna dagli occhi verdi e che all’epoca si disse che l’opera era stata realizzata con il giornalista emiliano Nullo Cantaroni, suo marito, conosciuto nel 1960 a Parigi. I due, dopo una breve storia, si persero di vista fino a quando si ritrovarono 3 anni dopo e si sposarono poi nel 1971. Per anni si è parlato del loro connubio artistico sul quale, però, la stessa scrittrice disse la sua in un’intervista a Il Giornale a cui ha raccontato: “Io ero quella che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva. Come sempre: chi fa è la donna, chi critica è l’uomo”.

Nullo Cantaroni, defunto marito di Sveva Casati Modignani malato per 20 anni e morto nel 2004

Nel 1984 il marito Nullo Cantaroni si ammalò e lei continuò a scrivere da sola e anche su questo la scrittrice disse la sua ammettendo che ormai la leggenda era nata ma in realtà lui non la aiutava più: "Però ormai era nata la leggenda che lui scrivesse e io andassi in giro a promuovere i libri. Figurati, è stato malato per vent'anni. Così molti pensavano che, morto lui, avessi chiuso. Le donne non godono di molta considerazione, spesso da parte delle loro simili". Il marito della scrittrice si è spento il 2004 ma lei ha continuato ad andare avanti nonostante lo "snobbismo" di tutti.



