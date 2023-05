Numana, cadavere in decomposizione rinvenuto in spiaggia/ Morto mesi fa

Ritrovamento choc stamane a Numana, nota località marittima delle Marche, in provincia di Ancona: stamane è stato rinvenuto un cadavere. Secondo quanto riferito dai media, a cominciare dal sito del Corriere Adriatico, non si tratterebbe di una possibile vittima dell’alluvione in quanto il corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Il macabro ritrovamento si è verificato di preciso sulla spiaggia di Numana, nei pressi del camping Numana Blu, e si tratterebbe di un uomo, molto probabilmente di un pescatore, che il mare avrebbe restituito alla terra dopo settimane se non addirittura mesi dal decesso.

Il corpo è risultato irriconoscibile avendo passato così tanto tempo nelle acque, di conseguenza al momento è impossibile identificare anche lontanamente il cadavere: non è quindi chiara l’età, ne tanto meno se si tratti di un italiano o di uno straniero. Come riferisce ancora il Corriere Adriatico, il ritrovamento del cadavere è avvenuto stamane attorno alle ore 6:30 di oggi, sabato 20 maggio 2023, dopo che è giunta una segnalazione al 112. Un uomo stava passeggiando sul litorale quando appunto si è accorto della presenza dell’uomo senza vita sulla spiaggia, avvisando quindi le autorità.

NUMANA, CADAVERE RITROVATO IN SPIAGGIA: FORSE PARTITO DALL’EX JUGOSLAVIA

Nel giro di pochi minuti sono quindi intervenuti sul posto gli uomini dei carabinieri della Compagnia di Osimo e di Numana, e con loro si è recato sulla spiaggia anche il medico legale che ovviamente non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Nel contempo le autorità hanno aperto un’indagine per cercare prima di tutto di risalire all’identità del cadavere.

Si procederà consultando la banca dati delle persone scomparse per eventualmente fare un raffronto con qualche pescatore dato per disperso, e non soltanto nel territorio marchigiano. Le forze dell’ordine, infatti, non escludono che il cadavere sia stato trascinato fino a Numana dalla sponda opposta dell’Adriatico, quindi dall’ex Jugoslavia. L’uomo, al momento del ritrovamento, indossava dei guanti, e ciò fa convergere gli inquirenti sulla pista del pescatore.

