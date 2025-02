Il gruppo logistico Number 1 ha avviato una collaborazione con GreenRouter per integrare nelle sue strategie aziendali un sistema di monitoraggio delle emissioni di Co2 equivalenti generate dalle attività di trasporto quotidianamente gestite dal gruppo al fine di rafforzare le già avviate iniziative a favore della sostenibilità ambientale: un progetto – certamente – ambizioso e che sarà sempre più centrale nell’azione del gruppo Number 1 per le sue future decisioni strategiche sul miglioramento delle proprie operazioni e – spiega il Chief Sustainability Officer Andrea Provini – “per le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda“.

Entrando subito nel merito della collaborazione tra Number 1 e GreenRouter, il calcolo delle emissioni avverrà partendo da tre set di dati: da un lato quelli sul trasporto primario di flotta terza che comprende le tratte dai magazzini ai centri di distribuzione finali per la GDO; dall’altro quelli di trasporto secondario sulle consegne dai centri di distruzione ai clienti finali ed – infine – quelli di trasporto primario di flotta diretta che includono tutte le operazioni direttamente eseguita dal gruppo logistico.

A cosa serve la collaborazione tra Number 1 e GreenRouter per il calcolo delle emissioni di Co2 equivalenti

Complessivamente, ogni set di dati includerà tutti i dettagli sulle tratte eseguite dalla flotta di Number 1, sui mezzi effettivamente impiegati per ognuna di esse e sulla classificazione dei nodi con una gestione che sarà integralmente automatizzata e si baserà su rapporti settimanali (per quanto riguarda i dati secondari) o mensili (in questo caso per quelli primari) riducendo al minimo gli eventuali errori nell’ottica dell’efficienza operativa della collaborazione; il tutto arricchito ulteriormente includendo anche gli effettivi consumi per ognuno dei mezzi della flotta del gruppo logistico.

L’obiettivo ultimo della collaborazione tra Number 1 e GreenRouter è quello di ripartire le emissioni di Co2e per ognuno dei singoli clienti nel portafogli del gruppo riallocandole e rendicontandole: per riuscirci ai set di dati di cui abbiamo parlato fino ad ora verranno incrociati anche i dati sulle bolle di trasporto dei singoli ordini; ottenendo – grazie anche alla segmentazione dei risultati – così informazioni chiare sull’impatto di ogni singolo contratto.