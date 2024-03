Numeri vincenti dell’estrazione Million Day/ Grandi vincite oggi 22 marzo 2024?

La settimana lavorativa volge al termine ma il Million Day non va mai in pausa. Il concorso fortunato offre la possibilità di giocare ogni giorno, due volte al giorno, nella speranza di vincere cifre importanti che arrivano fino a un milione di euro come ci dice lo stesso nome del concorso. Si tratta di un gioco che ha poche regole, molto semplici: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. La giocata può essere poi di vari tipi, ovvero semplice, plurima o sistemistica. C’è anche la possibilità di giocare in abbonamento e in questo caso la stessa combinazione si ripete per un certo numero di volte e il costo è sempre di un euro a giocata.

Il concorso offre poi anche la possibilità di giocare ad un secondo gioco che si chiama Extra Million Day. In questo caso le regole sono le stesse ma i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Dunque è possibile vincere contemporaneamente a entrambi i giochi. Andiamo a vedere ora dove si può giocare al Million Day. Per partecipare esistono diverse opzioni disponibili: è possibile avanzare la giocata su diverse piattaforme e dispositivi, in primis prendendo parte al sorteggio nelle ricevitorie autorizzate, tramite i rivenditori online oppure utilizzando l’app My Lotteries. Per un’esperienza più immediata, il consiglio è di scaricare l’app del Million Day che permette di giocare in modo semplice e veloce, garantendo l’accesso a tutte le funzionalità della lotteria, come spiega il sito ufficiale. Chi invece preferisce la classica giocata di persona, è possibile avanzare la combinazione vincente in ricevitoria.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 28 – 32 – 43 – 45

EXTRA MILLION DAY: 18 – 35 – 41 – 49 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











