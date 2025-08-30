Numeri vincenti Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazione combinazioni di oggi, sabato 30 agosto 2025, jackpot e premi milionari
Sembra un lavoro senza sosta quello della Dea bendata con Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto, con le estrazioni che tornano anche oggi, tra punti in comune e differenze sostanziali. In questo poker di concorsi ci sono sempre i numeri vincenti a dominare la scena, anche se nel caso del Simbolotto la particolarità è dettata dalla presenza dei simboli, associati appunto ai numeri.
Ad accomunare questi giochi anche il concetto di estrazione periodica, perché ognuno di questi giochi offre nuove occasioni di vincita, suscitando attesa e curiosità tra chi segue anche le statistiche.
In generale, in tutti e quattro i casi i premi scattano quando si realizzano più corrispondenze, con schemi di vincita progressivi: in altre parole, più numeri o simboli indovinati, più alto è il premio.
Dunque, questo meccanismo fa sì che ogni giocata possa tradursi in vincite di diversa entità, dai premi più modesti fino ai jackpot straordinari.
|Combinazione Vincente
|–
|Numero Jolly
|–
|SuperStar
|–
|Numeri Estratti
|–
|Numero Oro
|–
|Doppio Oro
|–
|Extra
|–
|Ruota
|Numeri
|BARI
|–
|CAGLIARI
|–
|FIRENZE
|–
|GENOVA
|–
|MILANO
|–
|NAPOLI
|–
|PALERMO
|–
|ROMA
|–
|TORINO
|–
|VENEZIA
|–
|NAZIONALE
|–
|–
|–
|–
|–
|–