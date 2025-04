Speriamo che siate prontissimi a scoprire assieme a noi tutti i numeri vincenti di oggi che tra Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto vi potrebbero garantire la bellezza di quattro differenti appuntamenti con la Dea Bendata dai quali – naturalmente – potreste uscirne come titolari di qualche ricchissimo premio o addirittura del milionario jackpot superenalottifero che oggi vale ben 25,1 milioni di euro!

Dato che il tempo è sempre poco e la sorte non attente nessuno, dal conto nostro ci teniamo giusto a darvi appuntamento a domani – martedì 29 aprile 2025 – per gli ultimi concorsi di questo mese, fermo restando che ovviamente vi auguriamo le migliori fortune già questa sera e di non avere bisogno di provare a fare il colpaccio anche domani; ma ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – lunedì 28 aprile 2025 – di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 67 del 28/04/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly Superstar 81 – 51 – 18 – 13 – 44 – 30 38 52

Estrazione 10eLotto n° 67 del 28/04/2025 Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra 05 – 16 – 21 – 22 – 35 – 40 – 41 – 43 – 48 – 50 – 54 – 56 – 60 – 62 – 68 – 70 – 72 – 77 – 78 – 80 62 62 – 48 03 – 06 – 10 – 18 – 25 – 28 – 30 – 64 – 75 – 76 – 79 – 82 – 87 – 89 – 90

Estrazioni del Lotto n° 67 del 28/04/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 62 – 48 – 68 – 64 – 35 Cagliari 50 – 54 – 70 – 90 – 64 Firenze 56 – 43 – 77 – 70 – 22 Genova 56 – 80 – 78 – 87 – 10 Milano 80 – 77 – 60 – 22 – 79 Napoli 40 – 16 – 28 – 64 – 18 Palermo 05 – 41 – 90 – 06 – 68 Roma 54 – 22 – 82 – 89 – 80 Torino 72 – 21 – 25 – 16 – 70 Venezia 35 – 68 – 75 – 03 – 30 Nazionale 76 – 44 – 20 – 70 – 67

Simbolotto di oggi Simbolo Numero Fagioli 10 Rana 13 Festa 20 Cerino 18 Testa 34

Anche se è lunedì e si tratta di una cosa alla quale non siamo certamente abituati, a moltissimi tra voi non sarà certamente sfuggito il fatto che questa sera si terrà una nuova serata di estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto prontissime con i loro numeri vincenti ad aprire un'altra volta alla speranza che possiamo – finalmente – riuscire a mettere le mani su qualche interessantissimo premio: protagonista assoluto della serata (come in ognuno degli altri appuntamenti simili a questo!) sarà sicuramente il jackpot del Superenalotto arrivato fino all'ottimo valore di 25,1 milioni di euro;

Prima di poter procedere alla scoperta di tutti i numeri e i simboli vincenti di questa serata extra di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, ci teniamo a ricordarvi che l’estrazione di oggi è dovuta al fatto che lo scorso venerdì abbiamo celebrato la Festa della Liberazione: la medesima situazione – dunque – si ripeterà anche nell’imminente giovedì 1 maggio in cui a causa della Festa dei Lavoratori la Dea Bendata si prenderà un’altra piccola pausa per poi tornare – oltre che i successivi venerdì 2 e sabato 3 – con una nuova estrazione di recupero il prossimo lunedì 5 maggio 2025!