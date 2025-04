Scoccate le ore 20:00 – e dopo averle anche superate leggermente – possiamo finalmente tornare tra queste righe per scoprire tutti i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto e mettere (almeno, auspicabilmente!) le mani su qualche interessantissimo e potenzialmente milionario premio: tra queste ovviamente è il concorso superenalottifero a prometterci le opportunità migliori, con un jackpot che oggi è arrivato a valere ben 20,5 milioni di euro!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 17 Aprile 2025

Visto che le combinazioni e i numeri sono tanti, vi invitiamo a prestare la massima attenzione nella fase del ricontrollo delle schedine prendendovi tutto il tempo che vi serve dato che da oggi avrete un totale di 60 giorni per poter andare a ritirare la vostra vincita; ma ora mettete mano alle schedine e scoprite con noi i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 17 Aprile 2025

Superenalotto – Estrazione n. 61 del 17/04/2025

Combinazione Vincente 8 – 44 – 40 – 20 – 49 – 46 Numero Jolly 63 SuperStar 48

10eLotto – Estrazione n. 61 del 17/04/2025

Numeri Estratti 12 – 13 – 16 – 18 – 23 – 29 – 32 – 36 – 40 – 46 – 49 – 58 – 64 – 66 – 68 – 69 – 78 – 82 – 84 – 87 Numero Oro 82 Doppio Oro 82 – 36 Extra 03 – 21 – 25 – 41 – 44 – 47 – 48 – 51 – 54 – 61 – 63 – 71 – 75 – 86 – 89

Lotto – Estrazione n. 61 del 17/04/2025

Ruota Numeri Bari 82 – 36 – 16 – 03 – 81 Cagliari 46 – 13 – 40 – 47 – 09 Firenze 23 – 87 – 68 – 48 – 86 Genova 12 – 68 – 63 – 41 – 17 Milano 66 – 58 – 51 – 21 – 61 Napoli 84 – 32 – 71 – 61 – 22 Palermo 69 – 18 – 82 – 75 – 12 Roma 64 – 78 – 54 – 89 – 05 Torino 68 – 49 – 86 – 23 – 25 Venezia 29 – 18 – 44 – 25 – 47 Nazionale 02 – 74 – 67 – 88 – 84

Simbolotto – Estrazione del 17/04/2025

Simboli e Numeri Diamante (29) – Pigna (38) – Funghi (43) – Gatta (3) – Ombrello (28)

Anche se oggi non si potrà partecipare all’Eurojackpot (e state tranquilli che tornerà domani a farci compagnia, come sempre!), ad attenderci alle ore 20:00 ci saranno tutti i concorsi lottiferi a partire del Superenalotto e dal suo jackpot, per poi arrivare fino al 10eLotto, al Lotto e al sempre immancabile Simbolotto, tutti portatori di premi che – ovviamente con la giusta dose di fortuna – possono anche rivelarsi decisamente interessanti e talvolta milionari: le estrazioni (appunto) si terranno alle ore 20:00 in punto in rapidissima successione; mentre per giocare – che si tratti di Lotto, 10eLotto, Superenalotto o Simbolotto – dovreste esservi mossi entro le 19:30 e quasi certamente nel momento in cui starete leggendo queste righe sarà già troppo tardi.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 15 Aprile 2025

Ovviamente Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto torneranno tutti assieme domani – accompagnati, appunto, anche dall’Eurojackpot – e se voleste partecipare vi ricordiamo che potrete farlo in un’unica comoda soluzione recandovi nella vostra ricevitoria preferita, oppure su uno qualsiasi dei siti delle varie agenzie di scommesse: il Superenalotto vi costerà solamente 2 euro, mente per 10eLotto e Lotto sarete liberi di scegliere la cifra che preferite (tra 1 e 200 euro) con il Simbolotto gratuito che farà fede alla puntata fatta nel concorso con le 11 ruote nazionali!