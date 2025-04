È il momento di metterci comodi, far fondo a tutte le nostre ultime attenzioni della giornata e scoprire finalmente tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che pochissimi minuti sono stati sorteggiati ed annunciati e che presto potrebbero rendervi – letteralmente – milionari grazie ai due immancabili e ricercatissimi jackpot che da tempo sono in attesa di qualcuno che riesca a metterci le mani sopra!

Questi ultimi – certamente lo saprete – sono protagonisti solamente del Superenalotto e dell’Eurojackpot, ma al contempo che il tris composto da Lotto, 10eLotto e Simbolotto potrebbe riservarvi qualche inaspettata e decisamente interessante sorpresa; ma visto che il tempo scorre e l’attesa è sempre tantissima, eccovi tutti i simboli e i numeri vincenti dei concorsi di oggi, martedì 8 aprile 2025!

SuperEnalotto – Concorso n. 56

Combinazione Vincente 11 – 34 – 46 – 20 – 90 – 48 Numero Jolly 68 SuperStar 81

10eLotto – Concorso n. 56

Numeri Estratti 08 – 23 – 26 – 35 – 38 – 40 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 50 – 57 – 58 – 68 – 74 – 75 – 86 – 88 – 89 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 – 43 Extra 01 – 15 – 18 – 29 – 33 – 37 – 48 – 61 – 69 – 70 – 72 – 77 – 80 – 82 – 84

Estrazioni del Lotto – Concorso n. 56

Ruota Numeri Bari 23 – 43 – 18 – 70 – 32 Cagliari 68 – 86 – 69 – 48 – 67 Firenze 35 – 38 – 72 – 33 – 51 Genova 88 – 74 – 80 – 84 – 61 Milano 58 – 44 – 77 – 29 – 21 Napoli 50 – 45 – 37 – 16 – 27 Palermo 89 – 26 – 15 – 28 – 75 Roma 42 – 46 – 82 – 48 – 31 Torino 08 – 75 – 01 – 42 – 36 Venezia 57 – 40 – 61 – 17 – 02 Nazionale 38 – 05 – 58 – 17 – 15

Simbolotto

Simboli Topi (11), Testa (34), Gatta (3), Uccello (35), Risata (19)

EuroJackpot – Concorso n. 29

Combinazione Vincente 47 – 40 – 39 – 41 – 17 Euronumeri 5 – 8

Si ripete nella giornata di oggi – ovviamente martedì 8 aprile 2025 – l’intero pool di giochi tra Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che garantirà a tutti voi carissimi lettori una ricca e lunga serie di opportunità per cercare di portarvi a casa un qualche ricchissimo bottino, oppure (ed è naturalmente la speranza attorno alla quale si concentrano la maggior parte delle attenzioni di tutti voi giocatori!) uno dei due milionari jackpot: questi ultimi – vale certamente la pena ricordarlo al volo – saranno solamente protagonisti del Superenalotto e dell’Eurojackpot con valori rispettivamente pari ad addirittura 16,6 milioni e 35 milioni di euro!

I sorteggi inizieranno ufficialmente alle ore 20:00 e in rapidissima successione ci permetteranno di scoprire tutti i numeri vincenti di Lotto, Simbolotto, 10eLotto, Superenalotto ed Eurojackpot con noi de ilSussidiario.net che saremo prontissimi a riportarveli tutti tra queste stesse righe per rendervi più semplice trovarli senza dover girare tra decine di siti diversi; mentre nel caso in cui non abbiate fatto in tempo a piazzare le vostre scommesse entro le ore 19:30, sappiate anche che il poker lottifero (ovvero Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto) tornerà puntualissimo giovedì, così come l’Eurojackpot lo farà nella giornata di venerdì dato che a lui sono riservati solamente due concorsi settimanali.