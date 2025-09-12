Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto: ecco le estrazioni dei numeri vincenti di oggi, 12 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari
Carissimi lettori, è arrivato anche questa sera di mettere mano a tutte le vostre schedine di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto per seguirci alla scoperta dei risultati di questa nuovissima serata di estrazioni e scoprire se siete riusciti a indovinare almeno una parte dei loro numeri vincenti; tutto fermo restando che ovviamente la speranza sarà quella che siate riusciti a indovinarli tutti portandovi a casa più interessanti!
Visto che quasi certamente sarete tutti stanchi da questa settimana di lavoro e non vogliamo sottrarvi altro tempo di meritato riposo, vi auguriamo solamente buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!
|Combinazione Vincente
652933
526344
|Numero Jolly
19
|SuperStar
84
Estrazioni del Lotto n° 146 del 12/9/2025
|Ruota
|Numeri
|BARI
|32 – 23 – 69 – 02 – 62
|CAGLIARI
|39 – 54 – 06 – 05 – 53
|FIRENZE
|68 – 84 – 02 – 81 – 52
|GENOVA
|63 – 12 – 74 – 90 – 38
|MILANO
|76 – 19 – 14 – 81 – 32
|NAPOLI
|52 – 09 – 04 – 16 – 84
|PALERMO
|42 – 52 – 11 – 12 – 50
|ROMA
|64 – 76 – 19 – 57 – 11
|TORINO
|15 – 77 – 02 – 16 – 71
|VENEZIA
|24 – 64 – 74 – 25 – 53
|NAZIONALE
|12 – 16 – 64 – 52 – 81
|Ruota
|Numeri
|BARI
|3223690262
|CAGLIARI
|3954060553
|FIRENZE
|6884028152
|GENOVA
|6312749038
|MILANO
|7619148132
|NAPOLI
|5209041684
|PALERMO
|4252111250
|ROMA
|6476195711
|TORINO
|1577021671
|VENEZIA
|2464742553
|NAZIONALE
|1216645281
|Simbolo
|Numero
|Lupo
|21
|Topi
|11
|Balestra
|22
|Ombrello
|28
|Maiale
|4
|Combinazione vincente
724453322
|Euronumeri
412
È nuovamente intero il pool di giochi che attende voi cercatori di fortuna e premi in questa serata di venerdì 12 settembre 2025 con il consueto “poker” associato al Lotto – che vede anche il 10eLotto, il Simbolotto e ovviamente il Superenalotto a fargli compagnia – che ha recuperato per strada l’Eurojackpot per farsi accompagnare verso l’uscita di questa seconda settimana di settembre che ha regalato già alcune interessantissime emozioni a tantissimi giocatori!
Emozioni – siamo certi che vogliate saperlo – che non hanno, però, incluso i due milionari jackpot che caratterizzano e rendano partecipatissimi i concorsi del Superenalotto e dell’Eurojackpot: dato che questa sera saranno entrambi intatti, siamo felici di ricordarvi (o dirvi, se non lo sapeste!) che il primo è arrivato a valere l’ottima cifra di 50,1 milioni; mentre il secondo l’ha quasi doppiato arrivando alla soglia del 100 milioni di euro!
D’altra parte, Lotto, 10eLotto e Simbolotto – invece – non hanno nessun jackpot milionario propriamente inteso in palio: il loro vantaggio, infatti, non è tanto di tipo economico, quanto delle opportunità che avete di riuscire a portarvi a casa un premio visto che vantano tantissime più categorie di possibili vincite e – talvolta – combinazioni composte da una minore quantità di numeri!