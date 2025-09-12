Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto: ecco le estrazioni dei numeri vincenti di oggi, 12 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Carissimi lettori, è arrivato anche questa sera di mettere mano a tutte le vostre schedine di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto per seguirci alla scoperta dei risultati di questa nuovissima serata di estrazioni e scoprire se siete riusciti a indovinare almeno una parte dei loro numeri vincenti; tutto fermo restando che ovviamente la speranza sarà quella che siate riusciti a indovinarli tutti portandovi a casa più interessanti!

Visto che quasi certamente sarete tutti stanchi da questa settimana di lavoro e non vogliamo sottrarvi altro tempo di meritato riposo, vi auguriamo solamente buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto — concorso n. 146 del 12/09/2025 Combinazione Vincente 65 29 33

52 63 44 Numero Jolly 19 SuperStar 84

Estrazioni del Lotto — concorso n° 146 del 12/9/2025 Ruota Numeri BARI 32 23 69 02 62 CAGLIARI 39 54 06 05 53 FIRENZE 68 84 02 81 52 GENOVA 63 12 74 90 38 MILANO 76 19 14 81 32 NAPOLI 52 09 04 16 84 PALERMO 42 52 11 12 50 ROMA 64 76 19 57 11 TORINO 15 77 02 16 71 VENEZIA 24 64 74 25 53 NAZIONALE 12 16 64 52 81

Simbolotto — 12/9/2025 Simbolo Numero Lupo 21 Topi 11 Balestra 22 Ombrello 28 Maiale 4

EuroJackpot — concorso n. 74 del 12/09/2025 Combinazione vincente 7 24 45 33 22 Euronumeri 4 12

È nuovamente intero il pool di giochi che attende voi cercatori di fortuna e premi in questa serata di venerdì 12 settembre 2025 con il consueto “poker” associato al Lotto – che vede anche il 10eLotto, il Simbolotto e ovviamente il Superenalotto a fargli compagnia – che ha recuperato per strada l’Eurojackpot per farsi accompagnare verso l’uscita di questa seconda settimana di settembre che ha regalato già alcune interessantissime emozioni a tantissimi giocatori!

Emozioni – siamo certi che vogliate saperlo – che non hanno, però, incluso i due milionari jackpot che caratterizzano e rendano partecipatissimi i concorsi del Superenalotto e dell’Eurojackpot: dato che questa sera saranno entrambi intatti, siamo felici di ricordarvi (o dirvi, se non lo sapeste!) che il primo è arrivato a valere l’ottima cifra di 50,1 milioni; mentre il secondo l’ha quasi doppiato arrivando alla soglia del 100 milioni di euro!

D’altra parte, Lotto, 10eLotto e Simbolotto – invece – non hanno nessun jackpot milionario propriamente inteso in palio: il loro vantaggio, infatti, non è tanto di tipo economico, quanto delle opportunità che avete di riuscire a portarvi a casa un premio visto che vantano tantissime più categorie di possibili vincite e – talvolta – combinazioni composte da una minore quantità di numeri!