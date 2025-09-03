Questi sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 3 settembre 2025, l’estrazione delle ore 20:30: buona fortuna e buona giocata

Eccoci di nuovo qui a scoprire insieme a voi quali siano i numeri vincenti del Million Day, le due cinquine fortunate di questa seconda estrazione odierna, mercoledì 3 settembre 2025, ore 20:30. Chissà che non sia proprio uno dei nostri lettori che ci segue con frequenza. Noi ovviamente lo speriamo vivamente e qualora ciò si verificasse sarebbe il primo vincitore del mese di settembre 2025, iniziato solo 72 ore fa. Ad agosto sono stati due i vincitori, due fortunati che si sono portati a casa un milione di euro, non quindi un periodo di “vacche grasse”, continuando il trend negativo di luglio, quando un solo fortunato si è portato a casa il grande malloppo. Di tutt’altro tenore era stato il mese di giugno con ben quattro vincitori, stesso numero di maggio.

Con la fine delle vacanze estive è probabile che le giocate aumentino di conseguenza cresce la possibilità di vincita. Vedremo che quello che accadrà alle ore 20:30 di questa sera nell’attesa potreste giocarvi una delle nostre cinquine che ogni tanto vi segnaliamo. Possiamo provare a giocarci la data di oggi, quindi scegliamo il 3 del giorno, il 9 del mese di settembre, poi il 20 e il 25 dell’anno e infine completiamo il nostro gruppo di numeri con il 45.

Chissà che non siano proprio questo i cinque numeri fortunati di oggi del Million Day: giocateli e se magari doveste vincere ricordatevi di chi ve li ha consigliati. Ovviamente più cinquine giocherete e maggiori saranno le possibilità di vittoria ma ricordatevi sempre che per ogni schedina serviranno due euro quindi calcolate bene quanto potrete investire: come sempre, buona fortuna.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30 ED EXTRA MILLIONDAY

