E’ l’1 febbraio 2025, inizia un nuovo mese di questo nuovo anno, e torna puntuale anche oggi l’estrazione del Million Day. Si comincia molto presto, con il sorteggio e i numeri vincenti delle ore 13:00, appuntamento classico di pranzo. Un sabato mattina quindi con qualche impegno, magari la spesa e le pulizie della casa e poi dritti in ricevitoria per giocarsi i cinque (si spera) numeri fortunati. Quindi il ritorno a casa e la schedina in mano per controllare il sito ufficiale del Million Day, o eventualmente l’applicazione dedicata, per scoprire se abbiamo vinto.

Avete voglia di giocare ma non sapete su quali numeri puntare? Noi siamo qui apposta, vi consigliamo qualche numero per l’estrazione delle ore 13:00 di oggi del Million Day, cinque numeri che speriamo possano rendervi felici e che magari vi possano regalare qualche vincita, anche se non il milione di euro, il ricco montepremi finale. Partiamo con il numero 3, poi ci aggiungiamo il 13 e il 15, poi spazio al 40, e infine il 48. Scegliamo un’altra cinquina per avere una seconda possibilità di vincita e prendiamo il 12, quindi il 15, poi il 23, il 45 e infine il 55. Sbrigatevi però perchè l’estrazione di oggi delle ore 13:00 del Million Day sta per cominciare.

