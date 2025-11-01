E' giunto il momento di andare a scoprire quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 1 novembre 2025, delle ore 20:30, l'elenco

Anche in questo giorno tipicamente di festa, 1 novembre 2025, giorno dei Santi, il Million Day non si ferma. E così che dopo l’estrazione delle ore 13:00 questa sera, alle ore 20:30, saranno sorteggiati i nuovi dieci numeri vincenti, le due cinquine associate al Million Day ma anche all’Extra Million Day. Obiettivo del nuovo mese di questo anno che volge verso la chiusura, dimenticare quello precedente, l’ottobre ’25, visto che nessuno è riuscito a portarsi a casa il super premio da un milione di euro.

Noi ci abbiamo sperato fino all’ultimo, cercando di infondere la nostra aura positiva, ma alla fine nessuno è riuscito ad individuare i cinque numeri che permettevano di unirsi al già folto gruppo di precedenti milionari grazie al Million Day (ben 349). Chissà che comunque questo novembre non ci regali grandi sorprese e grandi gioie, recuperando quanto “si è perso” appunto nel periodo precedente.

Resta da capire il perchè di questo periodo di magra: la sfortuna non ha girato decisamente nei confronti dei giocatori del Million Day, ma come vi ricordiamo, non è da escludere che il monopolio di stato abbia comunque distribuito l’altro ricco premio associato al gioco, leggasi i 100.000 euro, che però si possono vincere solo giocando all’Extra Million Day, puntando quindi un euro in più.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 3 – 4 -7 – 19

Extra MillionDay: 24 – 35 – 45 – 54 – 55