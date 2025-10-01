Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 1 ottobre 2025, estrazione delle ore 13:00: l'elenco delle cinquine fortunate

È mercoledì 1 ottobre 2025, inizia un nuovo mese e torna il Million Day. L’orario della prima estrazione di oggi non cambia, le 13:00 in punto, ricordandovi però che avrete possibilità di giocare i vostri numeri fino a qualche minuto prima, indicativamente attorno alle ore 13:50/12:55. L’obiettivo resta sempre lo stesso, puntare al primo premio da un milione di euro, super cifra che potremo ottenere solamente nel caso in cui i nostri cinque numeri giocati dovessero combaciare con quelli estratti.

Numeri vincenti Million Day di oggi 30 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Non è ovviamente facile riuscirci ma nel corso del mese di settembre 2025, da poco terminato, ben quattro nostri connazionali sono riusciti nell’impresa, di conseguenza il Million Day ha regalato 4 milioni di euro oltre a tutti gli altri premi a disposizione.

L’ultimo fortunato vincitore che si è assicurato il malloppo è stato un giocatore della provincia di Verona, precisamente di Cologna Veneta, che ha sbancato giocando i numeri 10, 12, 17, 20 e 25. Non sappiamo se abbia puntato solo due euro o se si è portato a casa il super premio giocando un sistema, fatto sta che da qualche giorno a questa parte c’è un nuovo milionario in Italia. Chissà che oggi non sia la vostra giornata fortunata: buona giocata al Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 30 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: