Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, ecco i numeri vincenti del concorso di lunedì 1 settembre 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Oggi si apre un nuovo mese, ma è anche il giorno in cui si tengono le estrazioni di Million Day e Extra MillionDay, due concorsi che possono sorprendere con i loro premi, visto che mettono in palio rispettivamente un milione e centomila euro. Per chi è appassionato di giochi numerici, questo è allora il momento giusto per provare a conquistare la fortuna.

Partecipare a Million Day è semplice, ma comunque è un gioco che sa intrigare anche chi vuole cimentarsi con strategie particolari. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 o farvi assegnare dal sistema una combinazione casuale, così da lasciare tutto nelle mani della dea bendata. Anche se le probabilità di vittoria non sono alte, ogni giorno c’è qualcuno che grazie a una corrispondenza di almeno 2 numeri riesce a inserirsi nella lista dei vincitori.

Attenzione poi a Extra MillionDay che, come indicato nel suo nome, offre una possibilità di vincita ulteriore, ma in questo caso non ci sono numeri da scegliere, perché basta attivare questa opzione per partecipare all’estrazione aggiuntiva. Dunque, sono due le combinazioni da tenere d’occhio per chi vuole mettersi completamente in gioco, così come sono due i numeri da indovinare, come minimo, per poter ottenere un premio, puntando chiaramente alla corrispondenza completa, in un caso o nell’altro, per riuscire in quella svolta che evidentemente inseguite.

ESTRAZIONE DI EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 13:00 E MILLION DAY

Million Day: 17 – 24 – 27 – 48 – 54

Extra MillionDay: 5 – 8 – 10 – 38 – 43