E’ giunta anche oggi quella magica ora del giorno in cui andremo a scoprire i fortunati numeri del Million Day. L’appuntamento è sempre il solito, ore 20:30, puntuale come un orologio svizzero anche in questo giovedì 10 aprile 2025. Quando mancano ormai poche ore all’ultima delle due estrazione di oggi, è giunto il momento di preparare i numeri da giocare, che possono essere solo cinque o eventualmente di più, a seconda di quanti soldi voleste giocare.

Il nostro consiglio, come sempre, è di non investire troppi denari, ma di provare a giocare al massimo due o tre euro, tentando la fortuna con poco, e senza giocare assiduamente. Magari una volta a settimana o al massimo due, anche perchè non bisogna dimenticarsi mai che il gioco deve essere prima di tutto un divertimento e non una ossessione. Detto questo potreste giocarvi la data di oggi, leggasi il 4, il 10, il 20 e il 25, quattro numeri che stanno decisamente bene insieme, a cui ci aggiungiamo il 45. Infine un’ultima cinquina, proviamo con gli stessi numeri di prima ma aumentati di uno, quindi il 5, l’11, il 21, il 26 e infine il 46. Se questi dieci numeri vi convincono perchè non provare a giocarli per l’estrazione del Million Day di oggi delle ore 20:30?

