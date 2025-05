Stanno per arrivare lentamente le ore 20:30 il che significa che è quasi tempo della seconda ed ultima estrazione di oggi del Million Day. Anche per questo sabato 10 maggio 2025, dopo che è passata la prima giocata, siamo pronti a giocarci la nostra seconda chance di portarci a casa il milione di euro, un ricchissimo bottino che lo stato “regala” a chi indovina i cinque numeri fortunati, quelli compresi da 1 a 55.

Come vi ricordiamo spesso, vincere non è così impensabile come sembra e lo dimostrano i numerosi vincitori che in media ogni due settimane vengono segnalati dal sito ufficiale del Million Day. La cosa che possiamo fare è quella di darvi qualche dritta su quali numeri giocare, abbiamo quindi confezionato alcune cinquine ad hoc, a cominciare da questi primi cinque numeri, leggasi 10, 21, 25, 33, poi 42 e infine 50. Se voleste un’altra cinquina da giocarvi occhio al 2, poi il 7, quindi il 40, il 44 e infine il 52. Infine, per un ultimo tentativo di portarsi a casa il milione di euro, vi possiamo segnalare i numeri della data odierna, un nostro cavallo di battaglia, quindi il il 5, poi il 10, il 20, il 25 e infine, giusto per restare nella tabellina del 5, scegliamo il 15: una cinquina decisamente sui generis ma chissà che non sia quella vincente.

CONTROLLA I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day: 16 – 17 – 24 – 47 – 53

Extra MillionDay: 11 – 21 – 25 – 31 – 52