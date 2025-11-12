Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 12 novembre 2025: le due cinquine fortunate di questa sera

Buon Million Day serale. Siamo in attesa delle ore 20:30, quando appunto si terrà la nuova estrazione odierna, la seconda di questo mercoledì 12 novembre 2025. Prima di andare a scoprire i vincenti di oggi abbiamo fatto voi sapete cosa, ovvero, andare a controllare l’elenco dei vincitori e finalmente abbiamo una bella notizia: c’è un nuovo milionario in Italia grazie al Million Day, precisamente il 350esimo giocatore che si è portato a casa il super premio da un milione di euro in questi 7 anni da quando il gioco è arrivato nel nostro Paese.

Ora che le vittorie si sono di fatto “sbloccate”, siamo certi che ne susseguiranno di altre o per lo meno lo speriamo. Pensate quindi ai vostri numeri in vista dell’estrazione delle ore 20:30 e preparatevi a giocarli, ma ricordatevi di non arrivate tardi all’appuntamento.

Il Million Day resterà infatti aperto fino ad una decina di minuti prima dell’orario di estrazione, quindi se doveste arrivare tardi dovreste ripiegare sulla giocata di domani: ma se i vostri numeri pensati uscissero questa sera? Meglio non rischiare…

I NUMERI DEL MILLION DAY DI OGGI

1 – 32 – 45 – 51 – 53

I NUMERI DELL’EXTRA

3 – 7 – 10 – 13 – 31