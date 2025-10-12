Sta per tornare il Million Day, su questa pagina andremo a scoprire i numeri vincenti di oggi, domenica 12 ottobre 2025, ore 20:30

Un nuovo Million Day torna questa sera, una nuova estrazione in questa domenica 12 ottobre 2025, ore 20:30. Sta quindi per arrivare l’appuntamento serale del gioco del milionario, che per molti coincide anche con la chiusura del weekend. Quali saranno i numeri vincenti di questa giocata? Lo scopriremo ovviamente fra poco e chissà che magari non sarà uno fra i ritardatari, gli assenti ingiustificati, quelle cifre che sono ormai diverse estrazioni che latitano nelle doppie giocate del Million Day dal lunedì alla domenica.

Se si prendono in considerazione i numeri “ritardatari assoluti”, ovvero, quelli che non escono da più tempo sia nel Million Day che nel gioco affine Extra Million Day, in decima posizione troviamo il 13 e il 15, entrambi latitanti da 12 estrazioni. A quota 13 troviamo invece il gruppo formato dal 22, il 25, il 31 e il 47. Si sale a quota 15 con il 55, mentre sia il 34 che il 46, non vengono estratti da 19 estrazioni.

Infine c’è sempre lui al comando, il numero 1 – paradossalmente il primo in lista dei 55 numeri giocabili – assente da 26 estrazioni, quindi esattamente 13 giorni. Se prendiamo in considerazione solo il concorso Million Day, invece, in quinta posizione troviamo il 6, che non esce da 26 estrazioni, quindi il 23 da 29, poi il 14 da 37 estrazioni, il 28 da 42 e infine, sempre a comando di questa speciale classifica, il numero 1, assente da ben 69 giocate.

