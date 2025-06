Se siete sopravvissuti al caldo e siete finiti su questa pagina, allora vuol dire che come noi state aspettando l’estrazione serale del Million Day. Anche per questo sabato, 14 giugno 2025, non mancherà la giocata delle ore 20:30, puntuale come un orologio svizzero dopo quella dell’ora di pranzo. Il meccanismo non cambia, bisognerà sempre giocare cinque numeri, e dopo di che, schedina o smartphone in mano (qualora aveste utilizzato l’applicazione ufficiale per giocare), dovrete aspettare il momento del sorteggio.

Su questa pagina abbiamo pensato di consigliarvi qualche cinquina, qualora foste troppo accaldati per pensare dei numeri, a cominciare dal 10, quindi il 17, poi il 23, il 25 e infine il 30. Per un’altra cinquina da giocare occhio ai numeri 12, 19, 33, 36 e infine 52. Concludiamo questo spazio dedicato alla nuova estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questa sera, sabato 14 giugno 2025, con la giocata del giorno, ovvero, i numeri 6 (di giugno), quindi 14, poi 20 e 25, aggiungendoci infine anche il numero 8 (la differenza fra 14 e 6). Se volete darci fiducia e giocarvi questi 15 numeri, fateci sapere se per caso siete riusciti a vincere, e come vi scriviamo sempre, che la fortuna sia con voi.

