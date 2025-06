Bentornato Million Day. In questa domenica 15 giugno 2025, in vista dell’estrazione delle ore 20:30, siamo pronti a scoprire come sempre i numeri vincenti dell’ultima giocata del giorno, le due cinquine fortunate super ricche, del valore di ben un milione di euro o eventualmente centomila. Il nostro compito odierno è anche quello di segnalarvi alcune cinquine da giocare per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30, anche perchè siamo certi che avrete la mente particolarmente annebbiata da questo torrido caldo che sta attraversando l’Italia da nord a sud e che non si sa bene fino a quando durerà.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 15 giugno 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Partiamo quindi da questa prima cinquina che vogliamo dedicare proprio a questa giornata calda tipicamente estiva, quindi scegliamo l’1, che nella smorfia napoletana è associato al sole, poi il 7 del caldo e il 23 dell’estate. Ci aggiungiamo anche il 30 e il 35, due numeri per completare la cinquina. Concludiamo con un’altra cinquina per oggi, leggasi quella formata dai numeri della data odierna, ovvero, 6, 15, poi 20, 25 e infine 45. Una doppia stringa per quanto riguarda l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, speriamo che siano entrambe fortunate o magari una delle due.

Numeri vincenti Million Day di oggi 14 giugno 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

ESTRAZIONI MILLION DAY DELLE ORE 20:30

