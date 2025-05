E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con il gioco del Million Day. Sta per arrivare sera di conseguenza sta tornando l’estrazione delle ore 20:30 anche in questo giovedì 15 maggio 2025. Le regole del gioco le sapete benissimo ma un ripasso non fa mai male: scegliete cinque numeri dall’1 al 55, preparate due euro e giocateli. Dopo di che bisognerà aspettare le ore 20:30 e visitare il nostro sito per scoprire i dieci numeri fortunati, i cinque più cinque vincenti che possono valere nel migliore dei casi un milione di euro o nel peggiore 100mila euro.

Volete qualche consiglio? Ecco delle cinquine che potreste giocare se per caso non abbiate idea di quali numeri giocare, come ad esempio la data di oggi, quindi 5, 15, 20 e 25, con l’aggiunta del 10, di modo da completare la tabellina del 5. Spazio ad un’altra cinquina e in questo caso ci giochiamo il 12, poi il 14, quindi il 27, il 30 e infine il 44. Infine l’ultima cinquina in vista dell’estrazione di oggi delle ore 20:30 del Million Day e partiamo con il numero 25, a cui ci aggiungiamo il 31. Spazio poi al 33 e al 39, e infine, a chiusura di questa nuova stringa, scegliamo il 53.

