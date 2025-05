E’ giunto un nuovo appuntamento con il Million Day, quello delle ore 20:30. La seconda estrazione di questo venerdì 16 maggio 2025 è ormai prossima a fare il suo esordio e con essa arriverà la seconda possibilità di poter vincere. Tutti puntano al milione di euro ovviamente, ma per farlo bisognerà individuare i cinque numeri che verranno sorteggiati dal pallottoliere.

Non c’è uno schema fisso, solo casualità e ciò significa svariate possibilità, di conseguenza bisognerà affidarsi alla sorte e alla fortuna, magari a qualche numero fortunato legato ad una data speciale o ad un evento particolare della propria vita. Noi vi consigliamo di giocare senza pensarci troppo e volendo potreste giocare anche i nostri numeri, a cominciare da una cinquina formata dal 5, il 16, poi il 20, il 25 e il 45, che altro non è se non i cinque numeri che corrispondo alla data odierna (4 + il 45). Volendo potreste invece puntare sul 10, il 31, il 36, il 42 e il 50. Infine, se voleste una nuova cinquina, perchè non tentare con il 12, il 17, il 21, poi il 33 e infine il 52. Ovviamente se doveste giocarli per l’estrazione del Million Day di questa sera, ore 20:30, fateci sapere se avrete vinto qualche cosa, per il resto, che la fortuna sia con voi, incrociate le dita.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: