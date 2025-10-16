Questi sono i numeri vincenti del Million Day della prima estrazione di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, quella delle ore 13:00: ecco l'elenco
Tutti i numeri vincenti del Million Day per la giocata di oggi, 16 ottobre 2025, ore 13:00: la prima delle due estrazioni giornaliere – come al solito – in programma. Continuano le giocate al gioco del milionario, ma purtroppo latitano i vincitori. Questo decimo mese dell’anno sta infatti regalando poche gioie ai fan del Million Day, tenendo conto che fino a oggi nessuno è ancora riuscito a portarsi a casa il super premio da un milione di euro.
Dopo un settembre ricchissimo – a seguito di un agosto ovviamente di magra – speravamo in un ottobre altrettanto fortunato, ma fino a oggi nessuno ha avuto la fortuna di indovinare i cinque numeri magici collegati al milione di euro. Ovviamente non è ancora detta l’ultima parola, visto che non è da escludere che nei quindici giorni che ci restano possano verificarsi un sacco di vincite.
Del resto, c’è stata una clamorosa vittoria nel 2019, quando nove giocatori hanno vinto tutti assieme, nello stesso giorno e nella stessa estrazione, seppur in luoghi differenti; di conseguenza nulla vieta che, nelle prossime due settimane, si possa superare lo scorso record di settembre di cinque vittorie al Million Day da un milione di euro Noi ci crediamo e ci speriamo per voi.
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00
Million Day: 20 – 21 – 35 – 42 – 50
Extra MillionDay 1 – 2 – 22 – 28 – 44