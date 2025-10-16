Questi sono i numeri vincenti del Million Day della prima estrazione di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, quella delle ore 13:00: ecco l'elenco

Tutti i numeri vincenti del Million Day per la giocata di oggi, 16 ottobre 2025, ore 13:00: la prima delle due estrazioni giornaliere – come al solito – in programma. Continuano le giocate al gioco del milionario, ma purtroppo latitano i vincitori. Questo decimo mese dell’anno sta infatti regalando poche gioie ai fan del Million Day, tenendo conto che fino a oggi nessuno è ancora riuscito a portarsi a casa il super premio da un milione di euro.

Mumeri vincenti Million Day di oggi 15 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Dopo un settembre ricchissimo – a seguito di un agosto ovviamente di magra – speravamo in un ottobre altrettanto fortunato, ma fino a oggi nessuno ha avuto la fortuna di indovinare i cinque numeri magici collegati al milione di euro. Ovviamente non è ancora detta l’ultima parola, visto che non è da escludere che nei quindici giorni che ci restano possano verificarsi un sacco di vincite.

Million Day, estrazione di oggi 15 ottobre 2025/ I numeri vincenti delle ore 13:00

Del resto, c’è stata una clamorosa vittoria nel 2019, quando nove giocatori hanno vinto tutti assieme, nello stesso giorno e nella stessa estrazione, seppur in luoghi differenti; di conseguenza nulla vieta che, nelle prossime due settimane, si possa superare lo scorso record di settembre di cinque vittorie al Million Day da un milione di euro Noi ci crediamo e ci speriamo per voi.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 20 – 21 – 35 – 42 – 50

Extra MillionDay 1 – 2 – 22 – 28 – 44